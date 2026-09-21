Andy Burnham y Donald Trump se reúnen por primera vez en la ONU: Ucrania y el petróleo en el centro de la agenda

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrán su primera reunión bilateral en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. (Foto: gentileza)

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrán su primera reunión bilateral al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, según confirmaron funcionarios estadounidenses a la agencia Associated Press (AP).

El encuentro marcará un punto de inflexión diplomático tras las declaraciones pasadas de Burnham, quien como alcalde de Greater Manchester había asegurado que rechazaría reunirse con el mandatario republicano. Tras asumir el gobierno británico en julio en reemplazo de Keir Starmer, el líder laborista buscará puntos de coincidencia con Washington para abordar dos temas prioritarios: la guerra en Ucrania y el costo del conflicto en Medio Oriente.

Burnham, cuyo único viaje oficial al exterior desde su asunción fue a Kiev, tiene previsto pedirle a Trump el envío de misiles interceptores para reforzar la defensa aérea ucraniana antes de la llegada del invierno. A su vez, el gobierno británico busca analizar vías para restablecer la libre circulación marítima en el estrecho de Ormuz, en gran parte bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, una situación que provocó un alza del petróleo y complica los esfuerzos de Londres por reactivar su economía y contener el costo de vida.

Antecedentes, pragmatismo y los comentarios de Trump sobre Malvinas

El acercamiento contrasta con las posiciones que Burnham sostuvo en el pasado. En 2017, como alcalde de Greater Manchester, afirmó que Trump no sería bienvenido en la ciudad, y dos años después aseguró que se negaría a reunirse con él si visitaba el país. No obstante, tras asumir como primer ministro en julio, sostuvo que siempre intenta encontrar «puntos en común» con otros dirigentes.

Desde su llegada al cargo, Burnham y Trump hablaron en dos oportunidades. Si bien el mandatario estadounidense lo calificó como «un buen tipo», en las últimas semanas incomodó a funcionarios británicos al expresar su respaldo a la unificación de Irlanda y al especular sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland Islands), territorio cuya soberanía disputan el Reino Unido y la Argentina.

En ese marco, la titular del Partido Laborista, Bridget Phillipson, anticipó que Burnham será «pragmático». «No estaremos de acuerdo con la administración estadounidense en todo. Pertenecemos a tradiciones políticas diferentes y tenemos enfoques distintos. Pero mantener esa relación es fundamental para nuestro interés nacional y sé que ese es el enfoque que Andy Burnham siempre adoptará, poniendo a nuestro país primero», señaló en declaraciones a Times Radio.

Mar del Norte, Medio Oriente y la «cuerda floja» diplomática

La relación bilateral arrastra tensiones heredadas de la gestión anterior. Su antecesor, Keir Starmer, había buscado un acercamiento al entregarle en febrero de 2025, en el Salón Oval, una invitación del rey Carlos III para una segunda visita de Estado sin precedentes, además de sellar un acuerdo comercial. Sin embargo, el vínculo se resintió cuando Londres se negó a sumarse a la guerra contra Irán.

En la actualidad, persisten otros focos de fricción. Trump ha cuestionado abiertamente las políticas migratorias y de energías renovables del Reino Unido, instando al país a habilitar más perforaciones petroleras en el Mar del Norte; al respecto, se prevé que el gobierno británico anuncie en el corto plazo una definición sobre si autoriza nuevos yacimientos de gas y petróleo frente a las costas de Escocia.

A ello se suma que los funcionarios británicos anticipan críticas de Washington por la prohibición de comerciar con los asentamientos israelíes en Cisjordania y por los intentos regulatorios de Londres sobre las grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

Frente a este escenario, Burnham «tiene que caminar sobre una cuerda floja», evaluó Olivia O’Sullivan, directora del programa Reino Unido en el Mundo del centro de estudios Chatham House. La analista remarcó que el primer ministro buscará construir sintonía y transmitir la postura europea sobre la necesidad de sostener el apoyo a Ucrania, a la vez que intentará exponer las preocupaciones de su gobierno sobre Gaza y los asentamientos en Cisjordania, «evitando que eso se transforme en un foco de conflicto con el gobierno estadounidense».