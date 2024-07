Nieve en Bariloche: el trabajo que se hace mientras todos duermen

El alerta amarillo por nevadas que se cumplió ayer por la tarde en Bariloche obligó a que los equipos de operarios y maquinistas se reunieran este martes a las 4 de la mañana en el corralón municipal, en la calle Gallardo, para dar inicio a las tareas. La situación se reitera ante cada pronóstico similar que advierta sobre una emergencia climática. Un trabajo arduo y silencioso.

Lourdes Sanchez, delegada del área Centro, explicó que «cada vez que tienen un pronóstico de nevadas fuertes se convoca a las cuadrillas a las 4 de la mañana. Luego, salimos a atender las calles principales más complicadas».

Destacó que con las motoniveladoras, las Bobcat -minicargadoras- y las retroexcavadoras logran despejar la nieve de unas 20 calles principales y otras 100 internas en el área centro. El foco está puesto en las calles por donde circula el colectivo, los ingresos a las escuelas, el hospital y los cuarteles de bomberos.

La logística se activa cuando hay pronóstico de nevada. Foto: gentileza

«Cuando las motoniveladoras no entran en calles angostas, mandamos la Bobcat», indicó.

Advirtió que el día anterior a la nevada pronosticada, se cargan los camiones con tolva con arena y sal y de esta forma, ya quedan preparados para recorrer las calles. «Las máquinas salen a las calles principales y con las cuadrillas, desde atrás, vamos tirando arena con sal. A la vez, tenemos cuadrillas abocadas al destape de rejillas y las boca de tormenta», señaló. El trabajo debe ser coordinado e inmediato porque si la máquina pasa y no se arroja sal y arena, se termina formando hielo y las calles se ponen patinosas.

Consideró que la suspensión de clases, ante una nevada, facilita los trabajos en las calles. «Nos da margen para limpiar las calles antes de que salgan los autos. Por lo general, estos días trabajamos desde las 4 hasta las 19 y nos vamos turnando entre cuadrillas para cubrir todas las calles y emergencias», resaltó Sanchez.

Reconoció que la principal dificultad ante días de intensas nevadas está en los autos que no portan cadenas. O en quienes no saben conducir en la nieve. «Es un riesgo importante cuando la gente no toma precauciones a hora de manejar. Intentan adelantarse a la misma máquina. Muchos turistas alquilan autos y salen sin cadenas o frenan en medio de la calle para poner cadenas«, indicó.