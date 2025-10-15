Observatorio de Educación Alimentaria: un innovador espacio para crear conciencia en Río Negro

El dispositivo es único en la región y se lanza el viernes en Roca. Foto: archivo Florencia Salto.

Un nuevo dispositivo de interés social y educativo fue creado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) sede Alto Valle y es el Observatorio de Educación Alimentaria (OdEA) que en los próximos días se lanzará en Roca.

Nora Bahamonde, doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es la directora de este espacio inédito en la región que buscará generar un impacto a transformaciones sociales en los hábitos de alimentación humana.

Este observatorio se constituye como un centro de referencia a nivel regional, nacional e internacional, que pretende contribuir a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la alimentación humana como hecho “multidimensional” y “complejo” con gran potencial innovador y educativo.

Edificio de la UNRN en Roca.

El dispositivo está destinado al relevamiento y la socialización de programas, experiencias y proyectos educativos y de investigación, comprometidos con la mejora de la educación alimentaria de la población, tanto en los sistemas educativos formales como no formales.

“Nos proponemos crear un espacio interactivo de investigación y comunicación, que habilite nuevas perspectivas en la conceptualización, divulgación y educación en esta temática”, planteó. De fondo, el objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población.

A nivel institucional, el observatorio se inscribe dentro de la estructura del Centro de Estudios e Investigación en Educación (CEIE) de la Universidad Nacional de Río Negro. Eduardo Lozano, investigador formado, es el titular de ese centro y cumple funciones de asesoramiento general.

Nora Bahamonde tiene una importante trayectoria en la temática. Es coordinadora del área curricular de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación de la Nación y responsable del desarrollo de materiales educativos sobre Educación Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Educación (2000-2017). A su vez, es directora de proyectos de investigación sobre la temática en esa universidad.

“La comida es fruto de la tradición cultural de cada pueblo, de las formas de habitar el ambiente de cada grupo humano y nuestras prácticas alimentarias están arraigadas en nuestra historia, nuestras creencias y estilos de vida”, explicaron a Diario RÍO NEGRO.

Observatorio de Educación Alimentaria: cuál es el objetivo

El observatorio surge frente a la necesidad de socializar un enfoque sobre la alimentación humana, como un fenómeno que integra las dimensiones biológico-sanitaria y sociocultural.

“Las formas de comer y las formas de vivir están profundamente entrelazadas. No pueden analizarse solo desde una perspectiva nutricional o sanitaria, sino en el marco de una cultura” Nora Bahamonde, directora del Odea.

Promueven acciones para relevar si existen programas e iniciativas innovadoras en el campo de la Educación Alimentaria a nivel regional, nacional e internacional para poder elaborar una base de datos actualizada.

Además, evalúan diseños, implementación, resultados y conclusiones de programas que luego sirvan para crear estrategias de socialización de conocimientos. La generación de convenios de colaboración entre instituciones académicas y productivas es parte de las misiones.

“Esperamos que sea una herramienta que contribuya a la formación ciudadana en Educación Alimentaria y a la construcción de políticas públicas alineadas con esta visión integral y multirreferenciada de la alimentación humana”, concluyó Lozano.

La presentación oficial del observatorio será el viernes 17 de octubre a las 15 en el Aula Magna de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, en Roca. Se realiza en el marco de la Jornada Regional del Profesorado en Biología y el 4° Encuentro de Estudiantes y Graduados que investigan en Educación.

Observatorio de Educación Alimentaria: no hay antecedentes en la región

“No conocemos antecedentes de un Observatorio dedicado a la Educación Alimentaria, aunque sí hubo y hay Observatorios de la Alimentación”, explicaron. Hay varios programas a nivel público y privado, nacional e internacional comprometidos con aspectos educativos de la alimentación, aunque en muchos casos desde visiones sesgadas por lo nutricional y la salud.

El proyecto incluye a estudiantes de la carrera de Profesorado en Biología, Odontología e Ingeniería en Alimentos. El equipo que integra el dispositivo es amplio y está constituido por docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de distintas disciplinas.

Además de Nora Bahamonde y Eduardo Lozano, se suman al OdEA cuatro investigadores (Juan Carlos Pintos, Marina Alejandra Henríquez Acosta, Fabián Enrique Rodríguez y Agustina Portiño) y tres estudiantes (Noemy Esther Chambí, Fernando Rubén Nestares y Luis Armando Gonzalves).