Los increíbles beneficios de la ortiga: la planta que mejora la salud y tiene gran valor nutricional

Aunque su contacto directo puede causar escozor, la ortiga (Urtica dioica) es una de las plantas más completas y valoradas por la medicina natural. Su fama no se debe solo a su picazón característica, sino a la gran cantidad de propiedades curativas y nutritivas que posee.

Planta Ortiga: Un remedio natural con efecto antiinflamatorio y depurativo

La ortiga es reconocida por su acción antiinflamatoria, gracias a su contenido en flavonoides y ácido fórmico, que ayudan a aliviar dolores articulares y reumáticos. Además, tiene un fuerte poder depurativo y diurético, lo que favorece la eliminación de toxinas y líquidos retenidos en el organismo.

Rica en hierro, ácido fólico y clorofila, la ortiga es ideal para quienes padecen anemia o fatiga. Su consumo regular puede contribuir a mejorar la oxigenación de la sangre y los niveles de energía de manera natural.

Fortalece el cabello y mejora la piel

El extracto de ortiga es un ingrediente habitual en champús naturales, ya que estimula la circulación en el cuero cabelludo y previene la caída del cabello. También se utiliza para equilibrar la piel grasa o con tendencia al acné, por sus propiedades antibacterianas.

Regula el azúcar y refuerza el sistema inmune

Distintos estudios científicos apuntan que la ortiga puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre, siendo un complemento útil para personas con diabetes tipo 2. Además, su alto contenido en vitaminas A, C y E refuerza el sistema inmunológico y mejora las defensas naturales del cuerpo.

Cómo consumir la ortiga, la planta con increíbles propiedades curativas

La ortiga puede aprovecharse en infusiones, extractos, cápsulas o incluso en comidas, como sopas o tortillas. Antes de consumirla fresca, debe hervirse o secarse para neutralizar los compuestos urticantes que provocan picazón.

Aunque es una planta segura, se recomienda no abusar de su consumo y consultar con un profesional de la salud en caso de embarazo, hipertensión o tratamientos con anticoagulantes o diuréticos.

De “planta que pica” a superalimento natural, la ortiga demuestra que la naturaleza guarda en sus hojas algunos de los mejores remedios para fortalecer el cuerpo y prevenir enfermedades.