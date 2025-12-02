Operativo en Las Grutas: intervienen los acantilados para prevenir derrumbes y piden precaución a turistas
Desde el municipio informaron realizan trabajos de "derrumbes programados" en aquellos sectores inestables.
La municipalidad de San Antonio Oeste informó que decidió realizar desprendimientos controlados de distintos tramos de acantilados en Las Grutas que poseen grandes porciones de roca próximas a desprenderse. La actividad comenzó esta mañana y piden precaución.
Derrumbes controlados en Las Grutas
El Ejecutivo señaló que las tareas de derrumbe son programados y se desarrollan en distintos acantilados de la villa turística. Explicaron que se trata de «una acción preventiva fundamental para reducir riesgos en una zona con movimientos naturales del terreno».
A su vez informaron que estas tareas permiten «anticiparse a posibles desprendimientos y actuar antes de que representen un peligro».
La actividad la leva adelante el cuerpo de Bomberos. «Su acompañamiento técnico permite evaluar cada punto crítico y proceder de manera controlada, minimizando cualquier riesgo durante las intervenciones», indicaron.
Si bien el operativo que se está realizando es controlado, pidieron a los vecinos y turistas que tomen precaución mientras estén trabajando en el lugar. Además recordaron la importancia de no permanecer cerca de los acantilados cuando van a la playa.
