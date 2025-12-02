Operativo en Las Grutas: intervienen los acantilados para prevenir derrumbes y piden precaución a turistas

La municipalidad de San Antonio Oeste informó que decidió realizar desprendimientos controlados de distintos tramos de acantilados en Las Grutas que poseen grandes porciones de roca próximas a desprenderse. La actividad comenzó esta mañana y piden precaución.

Derrumbes controlados en Las Grutas

El Ejecutivo señaló que las tareas de derrumbe son programados y se desarrollan en distintos acantilados de la villa turística. Explicaron que se trata de «una acción preventiva fundamental para reducir riesgos en una zona con movimientos naturales del terreno».

A su vez informaron que estas tareas permiten «anticiparse a posibles desprendimientos y actuar antes de que representen un peligro».

La actividad la leva adelante el cuerpo de Bomberos. «Su acompañamiento técnico permite evaluar cada punto crítico y proceder de manera controlada, minimizando cualquier riesgo durante las intervenciones», indicaron.

Si bien el operativo que se está realizando es controlado, pidieron a los vecinos y turistas que tomen precaución mientras estén trabajando en el lugar. Además recordaron la importancia de no permanecer cerca de los acantilados cuando van a la playa.