Neuquén apuesta a un verano 2027 récord: las propuestas culturales y deportivas que habrá hasta marzo

Neuquén tendrá una agenda estival récord, con actividades deportivas, culturales y recreativas en distintas localidades de la provincia. El Gobierno presentó el Plan de Verano Neuquino 2027, que se extenderá hasta febrero e incluirá más de 70 fiestas populares entre noviembre y marzo.

La programación fue presentada este lunes por el Gobierno provincial y reúne propuestas de distintas áreas. Habrá eventos en destinos turísticos, encuentros deportivos, actividades culturales y celebraciones tradicionales, con opciones tanto para residentes como para quienes visiten Neuquén durante la temporada estival.

Verano 2027 en Neuquén: qué actividades habrá en la capital y el interior

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el trabajo conjunto con otras áreas para organizar el calendario. “Queríamos desarrollar un verano que esté a la altura de las circunstancias. Tenemos una provincia hermosa, mucho turismo también y creíamos que teníamos que armar algo a la altura. Por supuesto, hemos trabajado con el ministerio de Turismo y desarrollamos todo este Plan de Verano”, expresó.

La presentación del Plan Verano Neuquino 2027. Foto: Gobierno de la provincia de Neuquén.

Entre las propuestas anunciadas habrá actividades deportivas, artísticas y turísticas en el sur provincial, el Messidor y la Vía Cordillerana. También se organizarán clases y encuentros de distintas disciplinas en Neuquén capital y localidades del interior.

La capital neuquina tendrá una participación destacada. La secretaria jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, señaló que la ciudad se consolidó como destino turístico y mencionó el creciente uso de herramientas como los buses turísticos, los minibuses que recorren distintos sectores y los colectivos eléctricos.

Además, anticipó que el Municipio trabaja con prestadores y agencias para ampliar las experiencias disponibles para los visitantes. Entre los acontecimientos previstos remarcó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

La agenda también incluirá propuestas durante todos los fines de semana, con actividades como Capital Navideña, competencias de Supercross, un evento internacional de pádel, la Regata del Río Negro y la Bicicleteada de la Confluencia.

Confluencia de Cervezas, Confluencia de Sabores y Neuquén Emprende

La programación sumará encuentros vinculados con la gastronomía, la producción y los emprendimientos locales. Entre ellos estarán Confluencia de Cervezas, Confluencia de Sabores y Neuquén Emprende.

“Tenemos actividades culturales, deportivas y turísticas”, expresó Pasqualini al referirse a las propuestas previstas para los próximos meses.

Neuquén emprende tendrá una nueva edición este sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Del 27 al 29 de noviembre, será el turno de la Confluencia de Cervezas en el parque Jaime de Nevares. Foto: Cecilia Maletti.

Otro de los ejes del plan será el acompañamiento a las fiestas populares de la provincia. El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, informó que entre noviembre y marzo se realizarán más de 70 celebraciones en distintas localidades.

“Son encuentros que muestran nuestra identidad cultural, nuestro arraigo, nuestra cultura y que, en definitiva, generan desarrollo económico y turístico en cada una de las localidades. Estamos muy contentos”, manifestó.

Según detalló Sciacchitano, durante el último año más de un millón de personas participaron de las distintas fiestas populares.

Artesanos, plateros y editoriales: cómo será la propuesta cultural del verano neuquino

El Plan de Verano también incorporará espacios culturales en las fiestas populares. La iniciativa busca dar visibilidad al trabajo de los hacedores culturales de la provincia y generar oportunidades para comercializar sus producciones.

En esos espacios participarán artesanos, hilanderas, plateros y editoriales neuquinas. Además, los visitantes podrán acceder mediante códigos QR a libros del Fondo Editorial Neuquino y cortometrajes sobre personalidades destacadas de la historia provincial.

La secretaria de Cultura de la Provincia, María José Rodríguez, explicó que la presentación permitió reunir en una misma agenda las propuestas culturales, deportivas, juveniles y las celebraciones populares.