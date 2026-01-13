Operativo por trata laboral en Centenario: rescatan trabajadores y protegen a cuatro niños

Un operativo por presunta trata laboral expuso condiciones extremas de precariedad en una chacra de Centenario y derivó en el resguardo de trabajadores y cuatro niños. La intervención verificó situaciones laborales, habitacionales y de seguridad, con participación de áreas provinciales y nacionales.

Investigación por explotación laboral en Centenario

La acción fue encabezada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Centro de Atención a la Víctima (CAV) y el programa nacional de rescate de víctimas de trata. También intervinieron la subsecretaría de Trabajo y fuerzas federales.

Según informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la pesquisa se inició tras detectar trabajadores en situación de vulnerabilidad. El CAV asistió a las personas ante una posible trata de personas con fines de explotación laboral y recabó testimonios sobre la modalidad de trabajo.

Operativo interinstitucional en una chacra de Centenario por presunta trata laboral. Foto: gentileza.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, detalló que “en el lugar se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral”. Agregó que no se halló documentación de registración y se labraron actas e intimaciones.

Protección de infancias y medidas urgentes tras el allanamiento en la chacra

Durante el allanamiento se detectó la presencia de cuatro niños junto a sus padres. La familia residía en una vivienda de material en condiciones extremadamente precarias.

La fiscal interviniente, Vanesa Rebolledo, dispuso el traslado urgente de la familia a un lugar de resguardo. El operativo quedó a cargo del Centro de Atención a la Víctima.

Castillo señaló que “el operativo permitió detectar irregularidades laborales y situaciones de vulnerabilidad social, y se enmarca en las acciones que el Estado provincial desarrolla de manera articulada para prevenir la explotación laboral, promover el trabajo registrado y garantizar la protección integral de las infancias”.

En el procedimiento participaron, además, la guardia de la Ley 2302, la unidad fiscal de delitos sencillos y Prefectura Naval Argentina. La investigación continúa en el ámbito judicial, con seguimiento de las condiciones laborales y sociales detectadas.