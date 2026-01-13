Violento asalto en Allen: robaron un camión y una camioneta tras maniatar al sereno de una arenera

Un grave asalto se registró en la noche del lunes en la arenera NRG, ubicada en la zona norte de la ciudad de Allen, donde un grupo de hombres atacó violentamente al personal de seguridad del predio. Durante el hecho, el vigilador fue reducido, maniatado y privado de su libertad dentro de un tráiler, mientras los asaltantes sustraían vehículos y herramientas. La víctima logró liberarse horas después y alertar a la Policía.

Ataque al personal de seguridad

Según la información policial, el episodio ocurrió cerca de las 22:30, aunque fue denunciado en horas de la madrugada. El sereno se encontraba en la casilla de seguridad cuando fue abordado por al menos cinco personas encapuchadas, quienes lo golpearon y lo amenazaron de muerte.

De acuerdo a su testimonio, los atacantes portaban armas, aunque no pudo precisar con qué elementos fue agredido. Tras reducirlo, lo maniataron y lo introdujeron por la fuerza en un tráiler, donde permaneció encerrado durante varias horas.

Robo de vehículos y huida

Mientras el vigilador estaba privado de su libertad, los delincuentes sustrajeron un camión Iveco, una camioneta y diversas herramientas pertenecientes a la empresa. Luego escaparon del lugar en dirección aún no establecida.

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, confirmó que se desplegó un operativo para intentar determinar el recorrido de los vehículos robados y dar con los responsables del asalto.

La víctima logró pedir ayuda

Tras lograr desatarse por sus propios medios, el vigilador salió del predio y se dirigió hacia el centro de Allen. En el trayecto fue asistido por trabajadores municipales que realizaban tareas nocturnas, quienes le facilitaron un teléfono para comunicarse con la Policía.

El hombre se encuentra fuera de peligro, aunque presentaba signos de shock producto del violento episodio. La Policía de Allen continúa con la investigación y la recolección de pruebas para esclarecer el hecho.