Operativo urgente en Villa La Angostura: una pista renovó la búsqueda del joven desaparecido

Un nuevo dato aportado por un caminante activó este domingo un operativo de urgencia en el cerro Belvedere, en el marco de la búsqueda del joven que lleva 16 días desaparecido en la zona de Villa La Angostura.

Según informó el medio Diario Andino, el testimonio del senderista brindó una posible pista sobre el paradero del joven, lo que motivó el despliegue inmediato de personal especializado.

En el lugar trabajan guardaparques, efectivos del Grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) y fuerzas de seguridad, que recorren a contrarreloj sectores escarpados del cerro en busca de rastros.

Ezequiel Matías Vergara de 28 años fue visto por última vez el 21 de marzo y desde entonces se desplegaron múltiples operativos de búsqueda en áreas agrestes y de difícil acceso, sin resultados positivos hasta el momento.

Ezequiel vive hace un año en Villa La Angostura y es buscado desde el 27 de marzo

Ezequiel vive hace un año en Villa La Angostura y desde el 27 de ese mes es buscado intensamente. Durante estas dos semanas se rastrillaron varias zonas del Parque Nacional Nahuel Huapi, sin embargo, su mamá, Patricia Ribera, que confía en que el joven decidió alejarse por un tiempo, informó que ya no lo buscarán por tierra y comentó como realizaban la búsqueda.

La madre de Matías señaló que tras los resultados negativos de la búsqueda que se realizó en el parque, la policía indicó que empezarían con «un trabajo de oficina de inteligencia». «Es esto de buscar en redes sociales, en los movimientos de cuentas bancarias y redes de telefonía», explicó.

El joven de 28 años se ausentó de su casa y no se lo vio más. Su tío, quien acudió al domicilio días después de no tener noticias de él, encontró un mensaje que decía «Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo«.