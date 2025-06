Orgullo en la cancha: Pehuenes FC, el primer equipo LGBTQ+ de la Patagonia que juega por la inclusión

En el Día Provincial del Orgullo, en Neuquén se celebra no solo la diversidad, sino también los espacios que la hacen posible. Uno de ellos es Pehuenes FC, el primer equipo Queer de la Patagonia, nacido para dar lugar a quienes durante años soñaron con jugar, pero no encontraban dónde hacerlo libremente. Hoy Pehuenes es la revancha de todas esas historias.

El equipo nació durante una colonia de verano del espacio comunitario Queer, un lugar con gran impacto dentro de la comunidad. «Es el espacio que nos nuclea como espacio cultural, recreativo, deportivo y con una mirada social muy importante», contó Celestino, fundador del equipo.

Fue en ese lugar donde él encontró historias que parecían no tener esperanzas. “Me han dicho: ‘siempre quise hacer deporte, pero no pude hacerlo porque me discriminaban. Me miraban mal, por mi forma de hablar, de caminar’, expuso Luna. Así, en esos encuentros apareció la necesidad de sostener el vínculo que se había armado en el verano.

A pesar de que a veces la inclusión aparece escrita en algunos reglamentos o en forma de eslogan de torneos, la inclusión real aún choca con muchas barreras. “Hemos tenido casos de compañeros y compañeras que han querido participar en otros equipos, pero no podían porque no cumplen los requisitos, entre comillas, de una persona biológicamente correcta”, relató Luna.

Para Celestino, no se trata solo de mala fe, sino también de falta de información. “Muchas personas no son malas, sino que actúan desde el desconocimiento…«, a pesar de esto, aseguró que el contexto social actual influye de sobremanera.

«Se están volviendo a poner en duda muchos derechos, muchos lugares de contención. Esto de debatir nuevamente la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, programas de salud… esto afecta directamente a las minorías, es decir a nosotros y nosotras”, lamentó.

Es por esto que muchas personas encontraron un lugar seguro en la colonia de verano, un encuentro que nació de manera temporal, pero que obligó a sostenerse en el tiempo y gestó un equipo inclusivo de fútbol.

Al principio eran solo cinco, pero la necesidad unió a 20 personas en la cancha de futbol. Las edades de quienes integran el equipo van desde los 18 hasta los 43 años. «La mayoría somos chicos gays, pero es muy diverso. Por ejemplo, tenemos una compañera trans y una persona no binaria». Luna contó cuáles son las diversidades que integran el equipo, pero aclaró que el propósito es «no categorizar». «Somos Pehuenes, un espacio queer. La diversidad somos todos y todas«.

Pehuenes FC entrena lunes, miércoles y viernes en la cancha de un barrio del este de la ciudad, donde nunca falta la ronda de mates antes de despedirse.

Aunque al momento no cuentan con entrenador o entrenadora, tienen la figura de preparador físico. «Natalia, nuestra compañera, y un compañero más nos dan como la mirada más técnica. Todavía estamos buscando entrenador o entrenadora.

A pesar de ser un equipo amateur, las ganas de dar visibilidad al equipo los llevó a participar de un torneo en Mar del Plata llamado «Perrxs Rusticxs por el fútbol libre de violencia verbal y física».

«Competían diferentes regiones. Nosotros como Región Patagonia quedamos primeros», contó Luna. «Somos el primer equipo queer de la historia de la Patagonia y si bien somos de Neuquén, llevamos la bandera de la región”, agregó.

El reglamento del campeonato fue un ejemplo de lo que puede ser un deporte verdaderamente inclusivo. “Lo lindo que tenía es que el reglamento era muy inclusivo, contaba con la participación de todos y todas. Te exigía que haya un varón, una mujer, disidencias, y que sea rotativo. Eso era súper alentador”.

Para el fundador del equipo y sus compañeres, el deporte con perspectiva de diversidad es también una herramienta de transformación social. “Nos preguntan: ¿por qué hacemos deporte con perspectiva en diversidad? Porque es una manera también de acercarnos a la heteronormalidad que está impuesta. Es una forma de decir ‘estamos también aptos para el deporte», explicó.

El sueño próximo es organizar un torneo propio en Neuquén. “Vamos a impulsar nuestro propio Torneo Provincial de Diversidad, invitando a las delegaciones del interior. Y también a nuestra comunidad de Neuquén y Río Negro. Lo queremos gestar nosotros como equipo y como espacio”.

Luna resume en una frase que lo dice todo: “Para mí, ser parte del primer equipo LGBTQ+ de la Patagonia es dar una respuesta en carne propia. Una forma de decir: nada está perdido”.