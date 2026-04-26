Orgullo nacional: Argentina elegida sede del Congreso Mundial de Guardaparques en Cataratas este 2027

Por primera vez en su historia, la República Argentina se convertirá en el epicentro de la conservación global. La ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, ha sido elegida para albergar la 11° edición del Congreso Mundial de Guardaparques.

El evento, de prestigio internacional, reunirá a los principales guardianes del patrimonio natural entre el 19 y el 23 de abril de 2027.

Organizado por la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) y con la coordinación local de SIGUNARA, este encuentro marca un hito para la labor de los agentes de conservación en toda la región.

El foco: salvar el futuro de la biodiversidad

El congreso recibirá a más de 600 especialistas de todos los continentes bajo un objetivo claro: visibilizar la tarea crítica que realizan estos agentes en plena crisis climática. Durante las cinco jornadas se debatirán ejes fundamentales:

Gestión de ecosistemas: Nuevas técnicas para proteger parques nacionales.

Nuevas técnicas para proteger parques nacionales. Comunidades locales: Cómo integrar a los vecinos en la protección del entorno.

Cómo integrar a los vecinos en la protección del entorno. Profesionalización: Fortalecer la formación de quienes están en la «primera línea» de defensa contra la pérdida de biodiversidad.

Inscripciones y postulación de trabajos

La importancia de este congreso radica en el intercambio de experiencias técnicas. Los profesionales del sector ya pueden inscribirse y aquellos que deseen exponer sus investigaciones tienen una oportunidad única:

Plazo para ponencias: hay tiempo hasta el 30 de abril para postular propuestas y trabajos.

hay tiempo hasta el para postular propuestas y trabajos. Registro: Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial del evento (worldrangercongress.org).

Este hito no solo posiciona a Misiones como un destino de eventos de élite, sino que reconoce la histórica trayectoria de los guardaparques argentinos, pioneros en la creación de áreas protegidas en Sudamérica.