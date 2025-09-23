Otra vez se rompió el mismo caño de gas en Plottier: nueva fuga en el barrio El Chacay

El caño de gas del barrio El Chacay de Plottier que se rompió durante un zanjeo para la construcción de un cordón cuneta, el jueves pasado, volvió a romperse este martes. En el lugar ya trabaja personal de la empresa Camuzzi, además de equipo municipales. El tránsito está cortado sobre la calle Mosconi, entre la Avenida Zabaleta y Batilana. «Ya es una tomada de pelo», reprochó Claudia, una vecina quien recordó que días atrás se tuvieron que autoevacuar.

«Todavía no llevan una cuadra y ya dos veces rompieron el caño», agregó y advirtió que a la obra le restarían aún unas «cinco cuadras». Desde Defensa Civil local confirmaron la rotura del caño. Minutos antes de las 16, indicaron que el problema «ya está casi solucionado».

Operarios de Camuzzi trabajan en el sector. Foto: gentileza.

El jefe de bomberos voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, informó que tomaron conocimiento del hecho pero que no tuvieron intervención dado que personal de Camuzzi ya trabaja en el sector. Según indicaron a Diario RÍO NEGRO, la rotura se produjo en el mismo caño, pero «50 metros más adelante«.

Esta vez, Claudia señaló que «hay poco olor a gas». «Por lo menos, las viviendas no quedaron pasadas de olor a gas como quedaron la vez pasada», indicó.

Hace menos de una semana, se rompía el mismo caño de gas en Plottier

El jueves pasado, desde Camuzzi informaron a Diario RÍO NEGRO que el problema se originó cuando «la empresa Oro Construcciones estaba haciendo tareas de cordón cuneta para la municipalidad«.

«Rompieron un caño de agua y para poder reparar el caño, en la urgencia, metieron una máquina retroexcavadora para agrandar el pozo y rompieron la red de gas», explicaron.

A su vez, remarcaron que «no hubo accidentados» pero advirtieron que tres operarios de Oro Construcciones «se sintieron mal, se marearon y los internaron preventivamente». Por su parte, en dicha oportunidad, vecinos reclamaron que hubo una respuesta tardía por parte de la empresa, al igual que del municipio.

En ese escenario, indicaron que se tuvieron que autoevacuar. Algunos abandonaron sus casas y fueron a plazas del barrio.