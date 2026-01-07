Otro incendio en el parque Los Alerces: el fuego cruzó el lago Menéndez

Al incendio forestal que se desató en Puerto Patriada el lunes por la tarde y que avanza por el cerro Pirque, bordeando el lago Epuyén, se suma un nuevo siniestro en el lago Menéndez, en el Departamento de Futaleufú en el parque nacional Los Alerces.

Este incendio forestal fue ocasionado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, días atrás. «Estuvo tranquilo hasta hace una semana. Se trabajó como se pudo, pero el lugar es inaccesible, de muy difícil acceso. Solo se puede ingresar con lancha y si hay viento que produce oleaje, no se puede. No hay muelle y por lo tanto, en la costa es la embarcación contra las rocas», describió Danilo Otaño, intendente del parque Los Alerces, al tiempo que agregó: «Si hay oleaje no puedo pretender que los brigadistas puedan bajar de la embarcación, saltando con las motobombas en la espalda».

Relató que una vez que lograron desembarcar en ese sector, los combatientes recorrieron unos 1000 metros «como pudieron, a machete, hasta llegar a la zona del incendio». «Hicieron una faja de contención y largaron agua que extraían de un arroyo cercano. Así lo mantuvieron y en 20 días consumió menos de 300 hectáreas. Pero nunca llovió fuerte como para aplacarlo. La semana pasada, con la sequía, el arroyo dejó de tener agua y solo se trabajó en seco con herramientas manuales», comentó.

¿Por qué no se tomó agua del algo? Otaño explicó que el incendio estaba a un kilómetro de distancia del lago Menéndez y a 300 metros por arriba. «Hasta ahora, lo único que contenía el incendio era la faja que es como un sendero ancho. No hay caminos como para llegar con una topadora. Esto funcionó hasta que las condiciones extremas generaron una columna convectiva de más de 1.000 metros de alto que se veía desde Esquel», lamentó.

De esta forma, el viento arrastró algunas «hojas calientes y ramas prendidas de ese torrente de fuego que sobrepasó la faja de control por arriba. No medimos la superficie, pero sabemos que es grande. El fuego cruzó el lago Menéndez y esta caída de pavesas generó focos secundarios en la parte poblada«. Estimó que en esa zona norte del parque Los Alerces, hay unas 10 viviendas y campings.

«Los medios aéreos están repartidos entre este incendio y el de Patriada. Tenemos un helicóptero listo que no puede operar hasta que se despeje el humo«, dijo.