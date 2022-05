Paneles solares: Una frutícola que también se animó a probar el sistema fotovoltaico

El frigorífico Agro Fresh en Roca es uno de los impulsores del uso de la tecnología fotovoltaica en sus instalaciones. Miguel Grasso, gerente de la firma, nos cuenta cómo fue la experiencia de poner en marcha el sistema, el que estuvo a cargo de la empresa 3 Amper, de Córdoba.

«Empezamos hace cinco años con un pequeño equipo para abastecer la oficina, no queríamos más cortes de luz, tener equipos salvaguardados y funcionando, comenzamos con 8 paneles para ir conociendo la tecnología», dice Grasso a RÍO NEGRO.

Miguel Grasso, gerente de Agro Fresh, en Roca.



«Es un equipo con batería, un inversor con tres entradas, la solar, la de la batería y una tercera por si querés conectar un generador, si se corta la energía vos no te das cuenta, el inversor maneja todo. Funcionó bien, casi no hay que hacer mantenimiento, solo una limpieza de paneles cada tanto para quitarles el polvillo si es que no llueve», comenta a modo de conclusión de la experiencia.

«El primer equipo era de 2 kw, en el techo del estacionamiento pusimos 10 kw. Los 2 kw alcanzan para mantener las computadoras y la iluminación, aunque no alcanza para el aire acondicionado. Con 10 kw abastecés una casa, son unos 30 paneles en horario diurno si no tenés baterías», sostiene el gerente de Agro Fresh en Roca.

Como todo funcionó de acuerdo a lo establecido, la empresa decidió ir un poco más alla: «la última instalación que hicimos es de 30 kw, ahí ya tenemos 50 kw, eso ya es una potencia importante, pero acá en temporada se consumen 1000 kw. En meses de invierno o en octubre-noviembre estoy en 150 kw de consumo, ahí los 50 kw instalados se empiezan a notar».

El techo del estacionamiento en el frigorífico, hecho de paneles solares.



Por el momento la firma no inyecta energía a la red pero está en trámite para ser usuario Uger. «Hicimos el trámite de Uger y vamos a tener un medidor bidireccional, pero tarda, ya hace 3 meses que estamos con eso», sostiene Grasso.

Luego comenta que «es imposible pensar en un frigorífico solo con paneles, no existe hoy la acumulación para lograr eso. Uno de los inconvenientes es que los techos no están preparados para instalar paneles, no por el peso sino que el panel es como un barrilete y puede ejercer mucha presión sobre el techo con el viento».

Paneles solares sobre el techo de uno de los galpones en Agro Fresh.



También se tomó un momento para algunas sugerencias. «Acá no solo es instalar los paneles sino que también tenés que empezar a hacer un poco de eficiencia energética, con cuestiones muy sencillas como apagar la luz cuando te vas. Hoy perdimos muchas costumbres de cuidar la energía, pero hay que comprender que las pequeñas cosas te producen ahorros importantes», sostuvo Grasso.

Por último indicó que van a seguir invirtiendo en esta tecnología: «Ahora nos estamos quedando sin techos aptos para paneles, hay que generar nuevos espacios, estamos pensando en poner paneles en la pared del galpón que da al norte, eso cambia la curva de cosecha de sol, es cuestión de evaluarlo, la idea es seguir instalando».