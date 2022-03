Paramédico militar argentino hace una colecta para viajar a asistir a soldados por la guerra en Ucrania

El sanjuanino William Alfredo Bustos, de 53 años, es paramédico militar y se inscribió en la embajada ucraniana para asistir a soldados y civiles por la guerra en ese país. En este momento está recaudando fondos para comprar el pasaje a Cracovia, Polonia, desde donde se trasladará a la zona de combate. En eso estamos de RN Radio (89.3) dialogó con él para conocer en profundidad su historia.

«Me anoté como voluntario porque realmente me sentí impotente estando en casa, y con la preparación que tengo, siendo paramédico de guerra viendo las noticias de destrucción decidí dar una mano en asistencia médica», comentó.

Sobre los trámites que debió cumplir para ser aceptado, agregó: «Desde la embajada ucraniana me dieron algunos requisitos y podía cumplir con todos. Nunca fui soldado argentino, pero siempre cumplí tareas militares en otros lugares. Ya recibí directivas, tengo que llegar a Cracovia (Polonia), y es un pasaje muy caro. Se que hay un grupo de argentinos que ya se ha ido para allá y más impotente me siento».

«Todo el voluntariado debe costearse sus propios pasajes, por lo que estoy tratando de conseguir el dinero para poder viajar a asistir a soldados y civiles que están sufriendo en Ucrania. Soy paramédico de combate, por lo que asisto en la parte hospitalaria pero también en combate; eso dependerá de las directivas que me pasen desde Ucrania», expresó sobre su trabajo.

«Todavía no he conseguido dinero, pero sigo insistiendo en los medios. El pasaje está arriba de 3.200 dólares, y ya me tendría que haber ido la semana pasada, cuando me dieron el OK en la Legión Ucraniana. Para quienes quieran aportar, mi CBU es 0070144630004052801360 y se pueden comunicar al 2665040435″.

Escuchá la entrevista con William Bustos en «En eso estamos» de RN Radio

