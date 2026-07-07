Maná en el centro de las críticas tras la eliminación de México: la canción que desató la polémica

La eliminación de México del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo dejó un fuerte impacto por el resultado deportivo. También desató una inesperada polémica que tuvo como protagonista a la banda mexicana Maná, cuya actuación durante el entretiempo fue duramente cuestionada en las redes sociales por la elección del repertorio.

Mientras el seleccionado mexicano perdía de manera parcial y buscaba revertir el marcador en el segundo tiempo, Maná subió al escenario montado en el estadio e interpretó una versión rockera de «El Rey».

Sin embargo, el primer verso de la canción, «Yo sé bien que estoy afuera…», fue interpretado por muchos fanáticos como una desafortunada coincidencia con el delicado momento que atravesaba el equipo.

La frase que desató las críticas en las redes sociales

Tras la derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, la frase comenzó a multiplicarse en X y otras plataformas, donde cientos de usuarios calificaron la elección del tema como «mufa» y cuestionaron la falta de sensibilidad del espectáculo en un partido decisivo para las aspiraciones del Tri.

Uno de los mensajes más compartidos señaló: «Yo sé bien que estoy afuera cantó Maná en el entretiempo México-Inglaterra. Se cargan solos. Qué mexicanos estos».

Otro usuario ironizó: «Los muertos de México hicieron un show de medio tiempo y Maná se puso a cantar ‘Yo sé bien que estoy afuera’ mientras la gente gritaba ‘llorar y llorar'».

También hubo quienes resumieron el sentimiento con una frase que rápidamente se volvió viral: «Nadie dice lo mufa que fue Maná en el partido de México».

¿Coincidencia o mala elección del repertorio?

La controversia creció a medida que comenzaron a circular videos del show.

Para una parte de la afición, la banda eligió un clásico sin tener en cuenta el contexto emocional de un encuentro que todavía estaba abierto y en el que México conservaba posibilidades de remontar el resultado.

Otros usuarios, en cambio, defendieron a Maná y sostuvieron que se trató simplemente de una coincidencia, recordando que «El Rey» forma parte del repertorio habitual del grupo y es uno de los himnos más populares de la música mexicana.

Los memes tras el gol de Harry Kane

El debate tomó aún más fuerza después de que Harry Kane convirtiera el penal que selló la clasificación de Inglaterra en los minutos finales del encuentro.

La secuencia alimentó una catarata de memes y publicaciones humorísticas que relacionaron la letra de la canción con el desenlace del partido, convirtiendo a Maná en uno de los temas más comentados de la jornada.

Un show que también abrió otro debate

Más allá de las bromas, la actuación también reavivó la discusión sobre el formato de los espectáculos musicales en el entretiempo durante partidos de alta tensión competitiva.

Mientras algunos aficionados consideraron que este tipo de shows rompe el ritmo y la concentración de un encuentro decisivo, otros defendieron la propuesta como parte del crecimiento comercial y del espectáculo que busca ofrecer el Mundial 2026.

Una noche difícil de olvidar para México

La eliminación del seleccionado mexicano representó uno de los golpes deportivos más duros para el país anfitrión del torneo.

En ese contexto, la actuación de Maná quedó inevitablemente asociada a una de las imágenes más comentadas del partido y convirtió a la histórica banda en un protagonista inesperado de una noche que los hinchas mexicanos difícilmente olvidarán.tivos más duros para el país anfitrión del Mundial 2026. En ese contexto, la actuación de Maná quedó asociada en las redes sociales a una de las imágenes más comentadas de la jornada y convirtió a la histórica banda en un protagonista inesperado de una noche que los hinchas mexicanos difícilmente olvidarán.