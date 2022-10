Parceleros de Centenario reclaman regularización de tierras y servicios

Integrantes de la comisión Parceleros Unidos de Vista Alegre Sur se reunieron, pese a la lluvia, frente al municipio de la localidad de Centenario para exigir al intendente, Javier Bertoldi, respuestas frente a sus demandas que llevan años en espera.

El reclamo se centró en la regularización de tierras para que los vecinos, que llevan más de 10 años en el sector conocido como «El Triángulo», puedan acceder al tendido eléctrico. La convocatoria frente al municipio se realizó debido a que las llamadas y notas enviadas al jefe comunal, no eran atendidas.

Omar Mariqueo, presidente de la comisión, comunicó que ya lograron una mesa de negociación hace tiempo, sin embargo las respuestas llegan a largo plazo o no llegan. Hoy finalmente lograron que el intendente, Javier Bertoldi, les diera lugar a expresar sus inquietudes tras la movilización realizada frente al edificio municipal.

En este sentido el presidente de la comisión, explicó que el intendente está haciendo de intermediario en la situación y que en la reunión lograda, les mostró una serie de notas que había elevado a gobernación la semana pasada, donde «al parecer todavía se están negociando las tierras entre el gobierno y los dueños de las parcelas que son Arboleda S.A».

Sobre el pedido de regularización de tierras, Mariqueo informó que es necesario para quienes habitan en el lugar, pero hoy están solicitando un documento de ocupación hasta que se logre la negociación y adjudicación de los terrenos.

Una negociación eterna sobre tierras sin servicios

Clara Roldan, secretaria de la comisión, en comunicación con Rio Negro comentó que en las parcelas son alrededor de 250 familias y si bien no todos viven actualmente ahí, la mayoría habita hogares que no cuentan con ningún tipo de servicio.

«Nosotros venimos con el pedido de un permiso de ocupación de tierras hace varios años pero nunca se pudo concretar porque no había una comisión que siguiera con el tramites de papeles y demás», indicó Roldan y agregó que por esto, ellos formaron la comisión actual. Asimismo informó que hace un año habían realizado un corte de ruta para manifestarse y pedir que los escuchen pero fueron «engañados por falsas promesas».

«El gobierno no nos apoya, y no tenemos ninguno tipo de ayuda para la gente inclusive. No nos permite que llegue el camión del agua, no nos permite el camión con garrafas, tampoco tenemos asistencia social. Nos tienen abandonados», denunció Roldan.

Las negociaciones por las parcelas llevan mas de dos meses desde la «aparición» de los propietarios, pero la situación para los vecinos de Vista Alegre Sur resulta agotadora porque no reciben respuestas inmediatas y desde EPEN le exigen documentación para poder acceder a la luz.

La reunión de hoy, según lo informado por Roldan, fue exclusivamente para pedir un certificado de ocupación pero aún falta arreglar cuestiones como el servicios de agua y gas.

Por otro lado, desde la comisión de Parceleros Unidos indicaron que no descartan la posibilidad de tomar otras medidas si para el próximo lunes o martes, el intendente Javier Bertoldi no les trae nuevas respuestas.