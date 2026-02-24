El fin de los tours de compras: los argentinos ya no viajan seguido a Chile, ¿qué pasó con la brecha de los precios?

El boom por los tours de compras en Chile se está terminando. Los argentinos ya no eligen tan seguido viajar en sus vacaciones o fines de semana largos al país vecino, y las estadísticas oficiales revelaron una baja en la cantidad de vehículos o colectivos que regresaban del mismo cargado de ropa, electrodomésticos y otros productos.

La dinámica de saturar los pasos fronterizos con largas filas se desinfló. Especialistas indicaron que esta tendencia se comenzó a notar desde la segunda mitad del 2025 y se mantuvo así en los primeros meses de este nuevo año que inició.

Los argentinos ya no viajan a comprar a Chile: por qué y qué pasó con la diferencia de precios

El presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero, precisó al sitio Infobae: «Los tours de compras fueron fuertes hasta un año atrás, pero desde mediados del año pasado prácticamente dejaron de tener movimiento». Laugero explicó que la reducción se produjo por varias razones: la disminución de la brecha de precios entre ambos países, la apreciación del peso chileno y la pérdida de atractivo económico de organizar un viaje que sea solo para comprar.

Las aduanas con sus informes dieron cuenta de que los autos y micros que solían cruzar con grandes cantidades de mercadería dejaron de hacerlo con frecuencia. Además aportaron que las colas de espera en los pasos fronterizos se redujeron a dos o tres horas.

Laugero indicó que el invierno también influyó en la disminución debido a que durante ese periodo, muchos turistas suspendieron sus viajes y esa pausa tuvo un efecto prolongado sobre la continuidad de los tours de compras.

El presidente de la Federación Económica de Mendoza explicó también que En los malls de compras de Chile, en cuanto a productos ya no hay mucha diferencia con la Argentina». Aquellos artículos que antes justificaban la salida hacia el país vecino, ya no ofrecen ventajas relevantes. Otro factor fue la apreciación del peso chileno frente al dólar: «Antes te rendía mucho más ir con dólares; hoy, la diferencia no justifica el viaje solo para comprar», señaló Laugero.

Por otra parte, algo que también contribuyó a esta caída fue la posibilidad de comprar en las tiendas de comercio electrónico chinas, como Shein o Temu, que ofrecen precios mucho más bajos.

Cayó el interés por los tours de compras a Chile: los datos oficiales

La Secretaría de Turismo compartió un informe donde los datos oficiales indican que en lo que va del año, entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2026, se contabilizaron 411 mil turistas argentinos que viajaron a Chile. Esta cifra implica una caída del 24 % respecto al mismo lapso del año anterior.

Si bien aún hay visitantes y algunos productos siguen resultando atractivos, la diferencia de precios ya no compensa los gastos que se puede tener por el viaje como combustible, peajes y alojamiento. El cambio en el perfil de los viajes se observa en los objetivos de quienes cruzan la cordillera, ahora los desplazamientos se enfocan en turismo general.

En tanto las agencias de viajes también reconocen que mermó el interés por el destino Chile. Los paquetes y vuelos al país vecinos incrementaron un 12% interanual debido a una acción promocional realizada con un importante outlet de Santiago, pero luego de eso el destino reflejó una caída de 67% interanual.

Con información de Infobae