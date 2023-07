Perdido en el cerro Chapelco: cómo calculan el precio del rescate por no respetar las señales

El cerro Chapelco advierte que el no respetar la cartelería y requerir un rescate, llevará a un servicio arancelado. Foto: Archivo.

La búsqueda de un hombre que se perdió en el cerro Chapelco mientras hacía snowboard, en San Martín de los Andes, contó con la participación de más de 50 profesionales. entre ellos, la patrulla del cerro, la Comisión de Auxilio de San Martín de los Andes y del ICE Lanín, además de varios recursos para traer sano y salvo al snowboarder. Desde la administración advirtieron que el rescate es arancelado si no se respetan las señales en las pistas y comentaron cómo se calcula.

Desde el cerro Chapelco relataron acerca de los protocolos. En este caso el equipo de patrulla realizó un «barrido» de todas las pistas y al no obtener resultados positivos, activó un protocolo de búsqueda en los sectores fuera de pista, en los sectores «La Pala, Camino Maderero/Malines, Mocho, y detrás del Filo». Allí, se dio con un posible rastro en el arroyo que llega a los mallines.

Comunicaron que la búsqueda y rescate fue encabezada por el equipo de Patrulla de Cerro Chapelco y que concluyó a las 02:00 am del día de martes. También contó con «el apoyo invalorable del equipo CAX (Comité de Auxilio de San Martín de los Andes) y de ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín) y del Centro Médico Chapelco».

Además, comunicaron que el hombre había traspasado la cartelería de Cerro Chapelco que indica el fin del perímetro de la zona de pistas y que dice «FUERA DE PISTA, esquiar después de esta señal es tu responsabilidad. El rescate será arancelado». Hicieron hincapié en que, el no respetar la cartelería y requerir un rescate, llevará a un servicio arancelado.

Perdido en el cerro Chapelco: cómo calculan el precio del rescate

La administración del cerro comunicó que los rescates fuera de pistas son arancelados, ya que siempre conllevan «una complejidad mayor«. «Requieren más recursos y tiempo en situaciones donde la vida de las personas pueden estar en riesgo», manifestaron.

No es tarifado, sino que depende de la situación, la complejidad y los recursos que involucre el rescate. Por ejemplo, la tarifa es diferente cuando se involucra al personal de medios de elevación, cañoneros que dieron apoyo con las motos de nieve, máquinas pisa pistas, vehículos 4×4 y drone térmico, como sucedió con el hombre rescatado en Chapelco.

No en todos los rescates interviene el ICE Lanín y en la Comisión de Auxilio, aunque ambos organismos comentaron que la tarea no es arancelada. «No nos llaman siempre, dependiendo la contingencia, vamos los especializados para deslave o búsquedas, no es lo mismo», comentó Martin Toledo jefe del ICE Lanín que colaboraron en el operativo de rescate al snowboarder.

Toledo indicó que el llamado al ICE Lanín es «cuando hay riesgo de vida«. Sin embargo, indicó que no cobran por el servicio. Lo mismo expuso la secretaria del CAX: «la comisión es voluntaria, no cobramos nada ninguno de los miembros y por el momento los recursos que tenemos son puestos por nosotros», mencionó.