Peregrinación por Ceferino: un año más de renovación de la fe

Con la fe renovada, emoción, promesas cumplidas y compromiso, finalizó la 55° Peregrinación a Chimpay en homenaje al beato mapuche, Ceferino Namuncura. mIles de fieles se dieron cita en el parque que lleva su nombre para afianzar el camino del «Santo de la Patagonía», como deciden llamarlo porque así lo sientes en el alma. Caía la tarde y poco a poco las caravanas de gente comenzaba a recorrer el camino inverso, para regresar a sus lugares de origen.

A las 16 se realizó la misa de despedida de los peregrinos, a cargo del «Padre Tono», última encuentro que daba por finalizada una jornada de fe más. Detrás quedaban historias contadas durante los fogones nocturnos que se armaron durante las tres noches (del 29 al 31 de agosto).

La convocatoria fue inmensa y en las rutas se vieron grupos de gauchos que llegaron a caballo, ciclistas que pedalearon largas distancias y muchos que lo hicieron a dedo, demostrando la devoción y el compromiso con la celebración

Miles de fieles concurren a Chimpay para la histórica Peregrinación al Santuario del beato Ceferino Namuncurá. Archivo.

Según publicó el medio digital «7enpunto.com», durante las primeras horas de la mañana de este domingo continuaban las extensas filas delante del santuario, donde se ubica la imponente figura hecha en madera de Ceferino enfundado en su poncho marrón. Nadie quiere perderse la oportunidad de tocarlo y agradecerle por la fe y la ayuda recibida. Otros promedten volver y les piden alguna que otra cosa, de acuerdo a la necesidad.

Las lágrimas de emoción no estuvieron ausentes como así tampoco la infinidad de velas blancas que se fueron sumando detrás del santuario. Al mediodía se realizó al misa central de la que participó el monseñor Marcelo Colombro, presidente de la presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y Arzobispo de Mendoza, quien lanzó un sentido mensajes a los jóvenes presentes. Les pidió que imiten a Ceferino y «se tomen la vida en serio».

Posteriormente se realizó la bendición y envío misionero de los jóvenes. También estaba disponible un grupo de sacerdotres para el sacramento de reconciliación y se recibieron ofrendas de alimentos no perecederos, ropa y calzado para ser entregados a las familias que menos tienen.

De la celebración estuvo presente el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek. “Valoro mucho lo que se hace por promover la fe y rescatar nuestros ejemplos, como Ceferino. Son figuras que guían al pueblo rionegrino en el camino de la fe. Cada uno lo siente de forma distinta. No hay un solo referente en la fe. En cada región hay ejemplos distintos que nos marcan un camino”, expresó el mandatario provincial.

Por la tarde con la última misa, comenzaban a despedirse los fieles hasta el año próximo. Pies cansados pero caras felices. No se transmitió el oficio religioso ofrecido por el «Padre Tono», pero en sus redes sociales el sacerdote dejó un mensaje minutos antes.

“Que también nosotros podamos aprender de el amor dedicado a laa familia y la tierra, la entrega generosa y alegre a todos los hermanos y su espíritu de reconciliación comunión”, dijo el cura de Chimpay.