Piden que el censo releve datos sobre cantidad de personas con Síndrome de Down

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) está solicitando que el censo nacional 2022 permita relevar datos sobre la cantidad de personas con Síndrome de Down en el país, una información que no existe en el país.

El formulario incluye una pregunta general sobre discapacidad sin especificar condición particular. La consulta abordará, por ejemplo, si alguna persona del núcleo familiar tiene dificultad para «caminar o subir escaleras» o para «recordar o concentrarse». Según el Indec, esta información servirá para construir encuestas más específicas a futuro.

Alejandro Cytrinbaum, presidente de la organización, explicó que entre las preguntas de la gran encuesta nacional no existe ninguna que apunte a conocer la cantidad de personas con Síndrome de Down en los hogares.

“No tenemos números reales de cuál es esta población y le estamos exigiendo al estado hace tiempo y están desconociendo a toda la discapacidad en general«, aseguró.

Cytrinbaum detalló que en otros países tampoco hay estadísticas. “Hacen falta los números, sobre todo en países donde es tan difícil que se cumplan las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad y la única forma de cumplir con las políticas públicas es conociendo de qué número estamos hablando”, dijo.

Aseguró que justamente cuando en medio del programa de vacunación pedían que se incluyera a las personas con Síndrome de Down entre la población de riesgo, no tenían el dato para respaldar la exigencia.

“Estamos exigiendo al INDEC que se incluya una sola pregunta: ‘¿Existe en este hogar una persona con Síndrome de Down?’ Nosotros estamos generando nuestra estadística, pero no es lo mismo que se puede alcanzar con un censo”, aseguró.