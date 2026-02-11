Paro de pilotos este miércoles contra la reforma laboral: a qué hora y que pasa con los vuelos en Neuquén y Río Negro

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro total de actividades para este miércoles. La medida surge en rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

El comunicado destaca que el cese total de actividades en el Puerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. APLA ratificó su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Comunicado de a Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

El paro de actividades por parte de pilotos será entre las 15 y las 18. Esto puede modificarse según el sector o la decisión dirigencial de cada aeropuerto por provincia. El paro de las tareas podría generar un efecto dominó al resto de vuelos programados posteriormente.

Según la cúpula sindical, las normativas propuestas vulneran derechos fundamentales del sector, rechazando de forma absoluta el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias.

Paro de Pilotos: que pasará en Neuquén y Río Negro

Hasta el momento, ningún aeropuerto de la región notificó el paro de actividades o reclamos similares como en Buenos Aires. Si bien en otras provincias si se presentaron formas de protesta en contra del Plan de Reforma, no se registran atrasos ni vuelos demorados.

Tanto el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón y Aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes en Neuquén, el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Caldelaria de Bariloche y Aeropuerto Gobernador Castelló de Viedma no anunciaron vuelos comerciales suspendidos.

El efecto dominó en los vuelos

Ante el paro de actividades en una franja horaria concurrida en el país, la demora afectaría significativamente al resto de vuelos programados para el resto del día y el jueves 12.

Los vuelos programados para salir o arribar entre las 15:00 y las 18:00 sufrirán alteraciones operativas. Esto traerá tendrá posteriormente consecuencias en los servicios posteriores en un “efecto dominó”, ya que los vuelos que no pudieron partir en el horario establecido, repercutirán en los horarios de retorno y, a su vez a los demás vuelos posteriores.

El efecto podría generar demoras en vuelos programados internacionalmente. Por las distancias y diferencias horarias en cada región. En Neuquén y Río Negro puede generarse el mismo efecto pero, hasta el momento, ningún vuelo prevé atrasar sus programaciones.

Ante esto, La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmó que no se sumará al freno de actividades, lo que garantiza la continuidad de los servicios de control de tráfico aéreo, a pesar de las interrupciones en el mando de las aeronaves.