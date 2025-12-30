¿Mesa afuera o mesa adentro? El pronóstico para Año Nuevo en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El tiempo estará agradable en la cordillera para las fiestas de fin de año.

Uno de los datos claves a tener en cuenta en la celebración por Año Nuevo es cómo estarán las condiciones del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro el cielo estará algo nublado y las temperaturas rondarán los 30ºC, dependiendo las zonas.

Conocé si convendrá la mesa adentro o afuera para despedir el 2025 y recibir al 2026.

Clima en la cordillera de Neuquén para Año Nuevo

En San Martín de los Andes, el miércoles 31 de diciembre la temperatura alcanzará a la tarde los 28ºC y a la noche se espera que disminuya a 19ºC. Estará parcialmente nublado.

Habrá vientos de 30 km/h por la tarde y disminuirá la intensidad hacia la noche, indicó el SMN.

El 1 de enero se espera un día algo nublado y la temperatura rondará entre los 18 y 27ºC.

En el norte neuquino la temperatura estará agradable para poder sacar las mesas afuera. En Chos Malal la máxima en el último día del año será de 33ºC y habrá vientos leves hacia la noche.

Clima en Bariloche para Año Nuevo

En Bariloche, se espera una jornada parcialmente nublada. Con una temperatura de 27ºC sobre la tarde y de 19º C hacia la noche. Los vientos más fuertes se registrarán por la tarde y después disminuirán hacia la noche.

Para el 1 de enero la temperatura rondará entre los 12 y los 26º C.