Guía completa del Mundial 2026: nuevas normas y definiciones sobre faltas en el fútbol

El desarrollo del Mundial 2026 no solo destaca por la paridad deportiva en las llaves de eliminación directa, sino también por el impacto de las modificaciones reglamentarias implementadas para dinamizar el juego.

De acuerdo con los lineamientos oficiales de la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), una falta en el fútbol durante el Mundial 2026 es cualquier transgresión que involucre contacto físico ilegal, juego sucio o conducta antideportiva.

Sin embargo, las autoridades añadieron un paquete de penalizaciones drásticas destinadas a erradicar el retraso intencional del tiempo y las protestas colectivas, reconfigurando los criterios tradicionales de sanción en el campo de juego.

Tiro libre directo e indirecto: las infracciones físicas y técnicas en el fútbol del Mundial 2026

El cuerpo normativo que rige los partidos de la Copa del Mundo divide las infracciones en categorías, según la naturaleza del contacto y la intencionalidad del futbolista. Las faltas sancionadas con tiro libre directo ocurren cuando un jugador realiza acciones como dar una patada, empujar, golpear, escupir o meter el pie en una disputa impactando al rival antes que al balón, siempre que se ejecuten de manera imprudente, temeraria o con fuerza excesiva.

En este apartado se incluye la ejecución deliberada de una mano o un brazo, fuera de los arqueros en su área. Cabe recordar que si cualquiera de estas acciones físicas se comete dentro del área defensiva propia, la IFAB determina la sanción inmediata de un tiro penal.

Por otra parte, existen las faltas sancionadas con tiro libre indirecto, las cuales no implican necesariamente un contacto físico violento pero atentan contra el espíritu deportivo. Los árbitros de la FIFA sancionan bajo esta vía el juego peligroso (como levantar el pie a la altura de la cabeza de un adversario), obstaculizar el avance de un rival sin intención de disputar la pelota, o impedir que el arquero ponga el balón en movimiento.

Asimismo, los guardametas están limitados por este rubro: no pueden retener el balón por más tiempo del permitido ni tocarlo con las manos, tras el pase intencional con el pie de un compañero de equipo.

Tarjetas, protestas de los jugadores y las nuevas reglas del Mundial 2026 contra la pérdida de tiempo

El control disciplinario en el Mundial 2026 endureció los castigos frente a las conductas incorrectas. Las agresiones físicas y el juego brusco grave que ponga en peligro la integridad del oponente se castigan con tarjeta roja directa, mientras que las faltas tácticas destinadas a cortar un ataque prometedor devienen en tarjeta amarilla.

En materia de protestas, la FIFA implementó la «zona de capitanes»: únicamente el portador de la cinta puede acercarse a dialogar con el árbitro; cualquier otro futbolista que ruede o reclame de forma airada recibirá una amonestación automática.



1. Límite estricto en saques: máximo de 5 segundos. Los saques de banda y de meta deben ejecutarse en un lapso menor a los 5 segundos. De superarse este tiempo, la posesión del balón pasa de forma automática al equipo rival como sanción técnica.

2. Prohibición de cubrirse la boca: sanción disciplinaria. Está estrictamente prohibido taparse la boca con las manos para hablar con los rivales o los jueces en momentos de confrontación, una maniobra que los árbitros castigan en el acto de forma disciplinaria.

3. Cronómetro riguroso en sustituciones: regla de los 10 segundos. Si un futbolista demora más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego al ser reemplazado, el ingresante deberá esperar un minuto entero en el banco, obligando a su equipo a jugar con un hombre menos ese lapso.

4. Protocolo de asistencia médica: espera obligatoria. Si el cuerpo médico ingresa al campo para atender a un deportista, este deberá retirarse de la cancha de forma obligatoria y esperar un minuto afuera antes de recibir la autorización para reincorporarse.