Mundial 2026: el triunfo de Argentina ante Egipto rompió el récord histórico de búsquedas en Google

El desahogo del capitán: Lionel Messi celebra la histórica remontada ante Egipto. Su gol y la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 desataron un boom digital sin precedentes en las redes. (Foto: gentileza)

La épica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 no solo conmovió al planeta fútbol, sino que provocó un fenómeno digital sin precedentes. El agónico desenlace en Estados Unidos desató una oleada masiva de consultas simultáneas en internet.

El impacto fue de tal magnitud que el servicio de Google Search registró el mayor nivel de uso de toda su historia. El colosal flujo de usuarios en línea superó de forma inmediata cualquier métrica de tráfico previa documentada por la firma tecnológica.

La confirmación oficial desde la cúpula de Google

La noticia fue revelada por Nick Fox, vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de la compañía. A través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, el alto ejecutivo detalló el impacto del partido en los servidores.

Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup… can't wait for the semis and final! — Nick Fox (@thefox) July 8, 2026

«¡Google Search rompió todos los récords de uso anteriores y registró su mayor uso en la historia justo después de que Argentina marcara su gol ganador!», celebró Fox en la plataforma. El posteo fue replicado de inmediato por los canales institucionales de la empresa ante la sorpresa del mercado tecnológico.

Messi, Cuti Romero y Enzo Fernández: la ráfaga de 11 minutos en el Mundial 2026

El combinado nacional perdía 0-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tras un complicado desarrollo táctico. Sin embargo, la Albiceleste revirtió el marcador en una ráfaga de 11 minutos gracias a los goles de Cristian «Cuti» Romero, Lionel Messi y el remate definitivo de Enzo Fernández.

Fue precisamente ese grito agónico el que disparó las alertas de tráfico en la red de redes. El enorme dominio de Google como buscador global —donde concentra más del 91% del mercado internacional— sirvió como el termómetro perfecto de la locura mundial por el pase de Argentina a los cuartos de final.