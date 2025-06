Poda urbana: operativos, cursos y consejos para cuidar a los árboles de tu vereda

“Lo ideal es no dejar que los árboles crezcan porque se complica el uso del alumbrado, la estabilidad del tendido de energía domiciliaria y de internet”, explicó Fabiana Villarruel, secretaria de Servicios Públicos de Fernández Oro. Llegan estas semanas y el tema se vuelve una constante en las ciudades de la región, que se vienen preparando con cursos de capacitación, actualización de listados de podadores habilitados y solicitudes de frentistas que necesitan cortar algunas ramas o directamente extraer un ejemplar completo.

El municipio de Roca, por ejemplo, impulsaba por estos días la preinscripción para las y los interesados en capacitarse en las técnicas correctas y el uso de las herramientas que no lastimen la estructura, a cargo de la USEP (Unidad de Servicios para el Empleo y la Producción) y de la Secretaría de Servicios Públicos. El dictado de la teoría comenzará el próximo lunes 9, pero ya para el martes 10 se espera poder dar lugar a las prácticas, en espacios a confirmar. “Al finalizar el Taller, las y los participantes recibirán una credencial que los habilitará para efectuar la Poda del Arbolado Urbano”, anticiparon en la convocatoria.

En Allen, por otro lado, el periodo establecido para esta labor se extiende hasta fines de agosto, tiempo en el que alientan a los contribuyentes a asesorarse y solicitar permiso online antes de plantar, podar o extraer, logística similar a lo requerido en Neuquén capital, para evitar el trámite presencial.

Desde la vecina provincia, como en cada una de las localidades, esta época del año activa los “Operativos Otoño”, que no sólo incluyen el manejo de ramas y troncos, sino también el de las hojas que cubren cordones cunetas y veredas. “Las hojas que caigan en tu patio y vereda no las quemes. Son una gran fuente de abono y nutrientes para nuestro jardín, mantienen el suelo húmedo y protegen la tierra de las heladas”, recordaron, para alentar a su aprovechamiento.

Cipolletti, anunciaba en redes sociales, el paso de los operarios municipales barrio por barrio, para las tareas necesarias, mientras en la lejana Línea Sur, Jacobacci, hizo lo propio en las escuelas de la localidad. Viedma avanzó en la formación en el pasado mes de mayo.

Tiempo de poda en Río Negro y Neuquén | Consultas, pedidos y consejos

“La poda la puede hacer el municipio, tiene un costo que no es elevado, sino los vecinos en forma particular también pueden hacerlo, hay quienes lo realizan de forma ordenada”, valoró la funcionaria Villarruel desde Fernández Oro. “La problemática aparece cuando se los deja crecer muchísimo, a veces la gente no quiere que se pode, pero es necesario para cuando hay vientos fuertes. Las ramas tocan los cables y todo se torna complicado”, opinó.

Afiche de concientización realizado por el Municipio de Allen.

Enfocados en evitar “la poda severa como el desmoche o los despuntes incorrectos”, desde Allen hace tiempo vienen reforzando la concientización. Con herramientas desinfectadas, recalcaron la importancia de los cortes «a bisel», un centímetro sobre la yema, paralelo a ella y a 45°. Las ramas que únicamente deben cortarse son aquellas que afectan el paso peatonal y vehicular, las que justamente tocan cables o el tendido de red eléctrica, y aquellas secas, quebradas o muertas. Allí todo está regulado por la Ordenanza 049/20.

Tiempo de poda en Río Negro y Neuquén | Recordar que necesitamos a los árboles

Más allá de estas medidas necesarias, sin embargo, la ingeniera agrónoma Verónica Boltshauser, especialista en el tema, recordó algo clave que no debe perderse de vista si se piensa en un crecimiento saludable, a largo plazo: “el árbol más equilibrado es el que menos se poda”, dijo contundente. Pese a que vivimos en una zona frutícola, en la que regularmente se define esta tarea sobre los frutales, la experta remarcó que eso no tiene que llevarnos a creer que siempre es necesario intervenirlos.

Es preferible, sugirió, hacer túneles entre las ramas, alrededor del cableado, para que sigan creciendo, sin necesidad de mochar o cortar a determinada altura. “Como podamos en invierno, no llegamos a darnos cuenta de la importancia que tienen esos mismos árboles en verano, por el sosiego de su sombra, en una zona de radiación solar tan alta”, concluyó.