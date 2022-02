Poné el celular en “modo auto” mientras manejás

Lo sabemos. Estamos acostumbrados a chequear mensajes, correos, posteos y noticias desde que nos levantamos. De un respingo, reaccionamos a los sonidos de las notificaciones. Nos llaman y contestamos. Nos vence la ansiedad. OK, pero hablemos claro: una vez que subimos a conducir nuestro vehículo olvidémonos de todo esto. Olvidémonos del celular.

No se trata solo de respetar las leyes que nos prohíben tener el volante en una mano y el celular en la otra. Es una cuestión de nuestra vida en peligro. La concentración en la conducción disminuye notablemente al conducir un vehículo (incluso utilizando con el manos libres). Pero también se pierde reacción con el rodado en movimiento: cambia la velocidad constante, de modo que -en el caso de manejo en la ciudad- la distancia de seguridad no es suficiente con el vehículo que circula delante. Y en la ruta todo se agrava exponencialmente. El tiempo de reacción aumenta de medio a dos segundos. El segundo cuando desviamos la vista hacia la pantalla. Consecuencia: desvío del carril cuanto menos; y muy probablemente derrape, vuelco o colisión.

Desde RÍO NEGRO, estamos empeñados en transmitir con énfasis todo esto. Comunicarlo y hacerlo carne. Y lo hacemos a través de una nueva campaña del YO RESPETO 2022 en todas nuestras plataformas (sitio web, diario papel, redes sociales y radio), con foco en el uso responsable -o el no uso directamente- de los celulares mientras se conduce.

El concepto de la campaña es «Modo auto», una analogía del «modo avión» que todos conocemos. Convocamos a la población a poner en «modo auto» el celular mientras se maneja. Esto quiere decir: no responder llamadas, no estar mirando los mensajes/redes sociales, frenar en caso de tener que utilizarlo o que lo haga otra persona. O simplemente no usarlo hasta llegar a destino.

Poner en “modo auto” el celular debería tener -a juicio de todos- la misma importancia que conducir sin tomar una sola gota de alcohol, tener puesto el cinturón de seguridad, manejar a las velocidades permitidas y otras normas ineludibles.

Luchemos por la Vida nos aporta estos datos significativos: tras minuto y medio de hablar por el móvil (incluso manos libres) el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar.

Convocamos a asumir firmemente esta campaña del YO RESPETO de este diario, que tiene al Gobierno de la Provincia de Neuquén como main sponsor y a la Municipalidad de Neuquén como acompañante. Un conductor atento, no distraído por las pantallas (y esto va también para las que permiten el control de todas las funciones del vehículo y del mapa), es garantía de seguridad para la vida propia y la de los demás.