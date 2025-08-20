ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Por la ciclogénesis, alerta en cinco provincias por viento y ráfagas este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia. Las zonas afectadas y los peores horarios este 20 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Alerta por viento y ráfagas en cinco provincias. Foto: Gentileza NA.

Alerta por viento y ráfagas en cinco provincias. Foto: Gentileza NA.

Siguen las alertas vigentes vigentes vinculadas a la ciclogénesis. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para este miércoles en cinco provincias. «El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h», indicó el organismo. El jueves, se esperan fuertes nevadas en la cordillera de Neuquén.

Las zonas afectadas y los peores horarios durante la alerta por viento

Según detallaron desde el SMN, hoy hay alerta por viento en casi la totalidad de Buenos Aires, norte de La Pampa, y sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La advertencia rige durante la mañana y tarde de este miércoles. En tanto, en Córdoba, es solo hasta el mediodía de hoy.

Las zonas con alerta en Neuquén este jueves

El SMN comunicó el detalle de las zonas con advertencia por nieve, este jueves en Neuquén.

  •  Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: al advertencia es para la tarde y noche del jueves

«Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó la alerta del organismo nacional.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

    Temas

    Alerta

    Buenos Aires

    Ciclogénesis

    Clima

    Pronóstico del Tiempo

    Siguen las alertas vigentes vigentes vinculadas a la ciclogénesis. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para este miércoles en cinco provincias. "El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h", indicó el organismo. El jueves, se esperan fuertes nevadas en la cordillera de Neuquén.

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias

    Certificado según norma CWA 17493
    Journalism Trust Initiative     Nuestras directrices editoriales
    <span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

    Comentarios