Por la ciclogénesis, alerta en cinco provincias por viento y ráfagas este miércoles

Siguen las alertas vigentes vigentes vinculadas a la ciclogénesis. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para este miércoles en cinco provincias. «El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h», indicó el organismo. El jueves, se esperan fuertes nevadas en la cordillera de Neuquén.

Las zonas afectadas y los peores horarios durante la alerta por viento

Según detallaron desde el SMN, hoy hay alerta por viento en casi la totalidad de Buenos Aires, norte de La Pampa, y sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La advertencia rige durante la mañana y tarde de este miércoles. En tanto, en Córdoba, es solo hasta el mediodía de hoy.

Las zonas con alerta en Neuquén este jueves

El SMN comunicó el detalle de las zonas con advertencia por nieve, este jueves en Neuquén.

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: al advertencia es para la tarde y noche del jueves

«Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó la alerta del organismo nacional.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.