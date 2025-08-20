¡No guardes la campera! regresó el aire frío al Alto Valle y no vino solo: ¿qué pasará con el viento este miércoles?

Tal como se había pronosticado, el aire frío que ingresó a la Patagonia ya está en nuestra región. Aunque no son temperaturas extremas, el descenso se sintió al inicio del día, junto a un viento leve que podría tomar mayor protagonismo durante la jornada. Acá el detalle del clima.

El viento es uno de los protagonistas de esta semana. Aunque no fue lo suficientemente fuerte como para generar una alerta, sí fue el responsable de que las tardes templadas y tranquilas de la semana pasada quedaran atrás.

Las temperaturas también tomaron otro rumbo con el ingreso de un aire polar que se fue extendiendo por toda la Patagonia e incluso hacia el centro del país.

El clima de este miércoles: qué pasa con el viento

Este miércoles 20 de agosto las temperaturas en el Alto Valle no superarán los 18°C.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que durante las primeras horas de la mañana se registrarán temperaturas de 7°C, hacia la tarde ascenderán hasta los 18°C y a la noche, otra vez, descenderán hasta alcanzar los 11°C.

Respecto al viento detalló que el mismo tendrá velocidades de hasta 42 km/h que ingresarán desde el suroeste. En tanto las ráfagas serán más intensas ya que podrían alcanzar los 60km/h, aunque esta situación no será permanente.