Alerta en Neuquén y otras 7 provincias para este jueves: además de nieve, advierten por viento zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para Neuquén y otras 7 provincias para este jueves. El organismo advirtió por nieve, viento y hasta viento zonda para este 21 de agosto.

Según precisaron en la provincia neuquina, se aguardan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, en toda la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

Casi toda la cordillera bajo alerta: las zonas afectadas

En Mendoza, emitieron alerta por fuertes nevadas, y se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 80 centímetros en las zonas afectadas.

Además, en algunos sectores también habrá viento desde el oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, acompañado por ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Por otra parte, emitieron alerta por viento zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y con ráfagas que pueden superar los 75 km/h, y aclararon que este fenómeno puede afectar a la visibilidad.

Mientras tanto, en San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy también emitieron alerta por viento y viento zonda con las mismas características que en Mendoza.

El mapa de las zonas afectadas:

Foto: Gentileza SMN.



