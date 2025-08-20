Alerta en Neuquén y otras 7 provincias para este jueves: además de nieve, advierten por viento zonda
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por distintos fenómenos climáticos para este 21 de agosto.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para Neuquén y otras 7 provincias para este jueves. El organismo advirtió por nieve, viento y hasta viento zonda para este 21 de agosto.
Según precisaron en la provincia neuquina, se aguardan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, en toda la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.
Casi toda la cordillera bajo alerta: las zonas afectadas
En Mendoza, emitieron alerta por fuertes nevadas, y se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 80 centímetros en las zonas afectadas.
Además, en algunos sectores también habrá viento desde el oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, acompañado por ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
Por otra parte, emitieron alerta por viento zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y con ráfagas que pueden superar los 75 km/h, y aclararon que este fenómeno puede afectar a la visibilidad.
Mientras tanto, en San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy también emitieron alerta por viento y viento zonda con las mismas características que en Mendoza.
