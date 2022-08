Por los reiterados hechos de violencia, hoy el colegio de El Manzanar de Cipolletti seguirá sin clases

Luego de los violentos hechos que sucedieron durante la semana pasada en la Escuela Secundaria Rionegrina (ESRN) N° 35 de Cipolletti, y que se viralizaron en un vídeo por las redes sociales, las autoridades educativas decidieron suspender las clases hasta lograr que realmente se comience a trabajar en la problemática.

Durante el último incidente una denuncia penal desencadenó la suspensión de clases de la ESRN 35. Las autoridades enviaron una nota a la Supervisión para dar aviso y ponerse a disposición para comenzar a trabajar en conjunto.

Según informaron, ayer referentes del ministerio de Educación se reunieron con el equipo directivo del establecimiento, pero no obtuvieron la respuesta que esperaban.

Ahora el director del establecimiento, Juan Quintana se encuentra reunido con las familias de los alumnos para comenzar a trabajar en la problemática educativa y replantear una estrategia para reconstruir los vínculos entre los estudiantes.

La palabra de Unter ante el conflicto

Según expresaron desde Unter Cipolletti, ayer hubo una reunión en la que se exigió a Educación que envíe los recursos necesarios para poder tratar la problemática. «Entre los pedidos de la escuela está crear un gabinete interdisciplinario, más cargos de preceptores y redes para intentar dar una respuesta a la comunidad educativa, pero la respuesta fue que era difícil crear los cargos. Sólo se limitaron a ofrecerse a trabajar en conjunto con los docentes”.

Además, desde Unter manifestaron en un comunicado que «las diferentes comunidades educativas han elaborado diferentes estrategias y se ha solicitado apoyo a las autoridades correspondientes, pero el Ministerio de Educación se ha mantenido al margen y en silencio. El Estado no sólo no realizó el mantenimiento de los edificios escolares, sino que tampoco garantizó los recursos que permitieran llevar adelante la vinculación pedagógica ante la falta de presencialidad. No garantizó ningún tipo de dispositivo que permitiera una revinculación en los diferentes niveles educativos ni ofreció apoyo psicológico o terapéutico para estudiantes y docentes luego de más de un año de aislamiento”.



Por otro lado, se refirieron que los que los estudiantes piden a su manera que se involucren en sus necesidades. «Desde los equipos supervisivos, directivos, docentes, ETAP se ha intentado intervenir de diferentes maneras, pero poco se puede hacer cuando desde el gobierno sólo se recibe ajuste. Sin inversión real poco y nada se puede hacer para establecer redes de contención que hagan frente a las circunstancias familiares, sociales, económicas, de salud física y mental que atraviesan los estudiantes. Es necesario que haya más cargos con perfiles específicos y gabinetes de abordaje psicopedagógico por escuela. Este es un reclamo recurrente desde hace décadas y que el Estado podría proporcionar si realmente le interesan los estudiantes”.