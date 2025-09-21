Por nieve, cerrado el paso Pino Hachado este domingo: se esperan ráfagas para la tarde

Por nieve y hielo, está intransitable este domingo 21 de septiembre el paso Pino Hachado. Es uno de los cruces a Chile más transitados de Neuquén.

Según indicaron desde la Dirección de Vialidad de Neuquén habrá un nuevo reporte a las 10. «Acumulación de hielo y nieve. Equipos operando«, informaron.

El pronóstico en Las Lajas, la localidad cercana al cruce Pino Hachado

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Las Lajas, en la localidad cercana al paso fronterizo de Chile se prevé esta jornada una mínima de 5°C y una máxima de 11°.

Se esperan lloviznas durante la mañana, chaparrones por la tarde y ráfagas de hasta 78km/h.