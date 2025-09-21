Primavera inestable en la cordillera de Neuquén y Río Negro: nieve, fuertes lluvias y vientos intensos este domingo

La cordillera patagónica se prepara para recibir un domingo marcado por el frío y la inestabilidad. Se esperan precipitaciones que podrían manifestarse como nieve en las zonas altas y lluvia en los valles, con un persistente viento que acentuará la sensación térmica. Los fenómenos climáticos invitarán a la precaución durante toda la jornada en la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 21 de septiembre la región cordillerana del norte de la Patagonia experimentará condiciones invernales. Se anticipa un cielo mayormente nublado con precipitaciones a lo largo de la jornada, que podrían presentarse como nieve y lluvia en diferentes sectores. Un persistente viento del Sudoeste acompañará la jornada.

Bariloche con bajas temperaturas, fuertes lluvias y hasta nevadas este domingo

Para San Carlos de Bariloche, el SMN anticipa una temperatura máxima de 8°C y una mínima que descenderá hasta los 0°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre un 0% y 40%, combinando nieve y lluvia. El viento soplará del Sudoeste con velocidades entre 23 y 31 Km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 Km/h.

Las condiciones más complejas se esperan durante la mañana y la tarde en la ciudad y sus alrededores. Los automovilistas y transeúntes deberán tomar precauciones ante la posibilidad de nieve o lluvia que podría afectar la visibilidad. Se recomienda circular con especial atención y precaución, especialmente en las rutas de acceso.

San Martín de los Andes y la cordillera de Neuquén con un domingo inestable y frío

En cuanto a San Martín de los Andes, el SMN pronostica una máxima de 8°C y una mínima más fría, llegando a los -1°C. La probabilidad de precipitación será mayor, entre un 10% y 70%, con predominio de lluvia y nieve. El viento también será del Sudoeste, con velocidades de 23 a 31 Km/h.

La principal advertencia para San Martín de los Andes reside en las ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 51 y 78 Km/h. Esta intensidad hará que las precipitaciones sean más intensas y la sensación térmica disminuya considerablemente. La mañana y la noche serán las franjas horarias más complicadas para los habitantes y turistas, exigiendo medidas de seguridad.

Ante este panorama climático, el SMN aconseja extremar las medidas de seguridad, especialmente en rutas de montaña y al aire libre. La combinación de bajas temperaturas, nieve, lluvia y fuertes vientos exige máxima precaución al transitar. Es fundamental estar atentos a los reportes y posibles cambios en el pronóstico oficial.