Información actualizada sobre cruces a Chile: estado y precauciones el 21 de septiembre 2025

¿Planeas viajar a Chile este domingo 21 de septiembre 2025? Si cruzás desde Neuquén o Río Negro, el clima podría complicar tu recorrido. Las recientes precipitaciones de primavera en la cordillera han afectado el tránsito en los pasos fronterizos. Antes de salir, es fundamental que consultes el estado de las rutas y tomes las precauciones necesarias para evitar demoras y contratiempos en tu viaje.

Con estas recomendaciones antes de iniciar la semana, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este domingo 21 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este domingo 21 de septiembre 2025?

Consultá a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este domingo 21 de septiembre 2025. Acá encontrás la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

Paso Pino Hachado: domingo 21 de septiembre 2025

PASO CERRADO . Se espera nuevo reporte.

. Se espera nuevo reporte. Acumulación de hielo y nieve.

Equipos operando.

Paso Icalma: domingo 21 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Cinta asfáltica mojada por agua nieve, probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: domingo 21 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 9 20.

Baja adherencia por lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): domingo 21 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: domingo 21 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 18.

Horario de ingreso: de 8 a 20.

Calzada mojada por lluvia, pronóstico de nieve ligera.

Posible formación de hielo en sectores.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: domingo 21 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 21 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este domingo 21 de septiembre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Domingo de viento, con ráfagas de hasta 54 kilómetros por hora.

Cielo mayormente cubierto al inicio de la semana.

Temperaturas bajo cero, sobre todo hacia la noche.

Precipitaciones hacia el fin de semana.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 21 de septiembre 2025

Si este domingo 21 de septiembre 2025 cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este domingo 21 de septiembre 2025: