Extendieron la alerta: combo de viento, lluvias y nieve este sábado y domingo en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió las alertas en Neuquén y Río Negro. Emitió una advertencia por viento, lluvias y nieve. Se esperan en algunos puntos «ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h», señaló el organismo. Las zonas afectadas y los peores horarios.

Las zonas con alerta de viento, nieve y lluvias en Río Negro

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: advertencia por vientos este sábado a la tarde, y domingo por la madrugada, mañana y tarde.

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: alerta por nieve este sábado por la noche. Por lluvia el domingo por la mañana y la tarde. Por viento el 24 de agosto desde la madrugada hasta la tarde inclusive.

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: advertencia por viento durante el domingo por la madrugada, mañana y tarde.

Avellaneda – Pichi Mahuida: alerta por viento durante la mañana y tarde del domingo.

Este de El Cuy – General Roca: alerta por viento el domingo por la mañana.

Alerta por viento y lluvia en Neuquén este domingo 24 de agosto

Villa La Angostura: alerta por lluvias durante la mañana y tarde del domingo, y por viento en la madrugada, mañana y tarde.

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por viento el domingo por la tarde.

Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé: advertencia por viento para la madrugada, mañana y tarde del domingo.

Qué se espera de nieve, lluvias y viento en Neuquén y Río Negro

Sobre la alerta por nevadas, comunicaron que «se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm». En cuanto a la advertencia por lluvias indicaron que se estiman «valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

En tanto, sumaron que otra de las advertencias es por «vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h».