¿El fin de las compras baratas en Chile?: los tres destinos donde los argentinos encontraron precios mucho más bajos

Chile de a poco va perdiendo su protagonismo por ser uno de los lugares más baratos. Los argentinos en sus últimos viajes lograron posicionar a tres destinos, también ubicados cerca de la frontera con Argentina, que han demostrado tener increíbles ofertas de productos que en nuestro país suelen ser caros. ¿Cuáles son?

El turismo de compras amplió su lista de destinos y agregó a tres ciudades que están cerca de las provincias del noroeste argentino. Son tres destinos de Bolivia: Bermejo, Villazón y Yacuiba.

Estos lugares eran poco frecuentados en el pasado, pero ahora la situación es muy distinta ya que lograron conquistar a los turistas, principalmente, de Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.

La oferta es diversa y aseguran que hay precios que resultan hasta 70% más bajos que en los comercios argentinos. La amplia diferencia de precios provocada por la disparidad cambiaria entre ambos países, capturó el interés del público argentino que prefiere ahorrar para cruzar la frontera hacia el norte antes que comprar en Argentina o incluso, antes que ir hacia Chile.

Tres destinos con precios mucho más bajos que Argentina y Chile

Chile de igual manera se sostiene como uno de los sitios más económico, pero ahora compite fuertemente con más destinos y también con el cambio de políticas en Argentina donde el Gobierno flexibilizó las importaciones.

Para ejemplificar cuál es la competencia con las ciudades bolivianas, desde Infobae revelaron que un aire acondicionado de 3.000 frigorías que en la ciudad de Salta cuesta cerca de 700.000 pesos argentinos, mientras que en Bermejo por menos de 330.000 pesos.

En tanto en indumentaria indicaron que se pueden encontrar precios por pantalones a 6.000 pesos, camperas deportivas a 120.000 pesos la docena, 12 jeans a 130.000 pesos, 12 pares de zapatillas a 220.000 pesos y tres termos por 40.000 pesos.

Desde Bolivia informaron que para hacer frente a la demanda, se amplió la infraestructura y son los propios operadores quienes diseñan tours grupales desde ciudades argentinas, con servicios que incluyen transporte, asesoramiento sobre los trámites fronterizos y guías especializados que se encargan de asistir a los visitantes.