Por nieve y viento blanco, cerrado Pino Hachado este miércoles, el cruce más usado de Neuquén
Desde Vialidad Nacional comunicaron que este 10 de septiembre el paso fronterizo está intransitable.
Por nieve, en el inicio de este miércoles está cerrado el paso Pino Hachado, uno de los cruces a Chile más transitados en Neuquén. Así lo indicaron desde Vialidad Nacional.
Pasos a Chile: Intransitable Pino Hachado, habilitado Cardenal Samoré
Informaron que el cruce Pino Hachado está «intratable» y que habrá un nuevo reporte a las 10. Señalaron que en esta jornada se registra calzada con acumulación de hielo y nieve. Además que hay viento blanco y que está nevando.
En tanto, el paso Cardenal Samoré está transitable con precaución y es obligatoria la portación de cadenas. Hay pronóstico de lluvias y nieve en cotas altas.
El martes estuvo intransitable por nieve
Durante el martes, también estuvo intransitable PIno Hachado, pero antes del mediodía se reabrió.
El cruce fronterizo tiene como localidad más cercana a Las Lajas, en Argentina, y a Liucura, en Chile.
Comentarios