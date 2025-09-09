Nevada en el cerro Catedral en Bariloche: la montaña amaneció blanca y ventosa

El cerro Catedral en Bariloche amaneció este martes bajo un manto de nieve fresca y condiciones climáticas exigentes. Las nevadas intensas y el viento fuerte marcarán la jornada, por lo que desde el centro de esquí solicitaron a los visitantes extremar precauciones y desplazarse únicamente en sectores habilitados.

Cerro Catedral en Bariloche: visibilidad reducida y nieve seca

Según el parte oficial, se encuentran habilitados para la práctica de esquí y snowboard los medios TS Séxtuple Ciprés, TS Princesita y las magic carpets I, III y IV. El acceso para peatones incluye TC Amancay, TS Diente de Caballo, Cable Carril y TS Lynch, aunque todos pueden presentar demoras en la apertura dependiendo de la evolución del clima.

La visibilidad es reducida y la nieve se presenta seca, con acumulación de entre 10 y 30 centímetros en sectores altos. En la base la temperatura es de 1 °C, mientras que en la cumbre se registran -2 °C, con sensación térmica de hasta -8 °C debido al viento. Las ráfagas alcanzan entre 55 y 65 km/h en altura.

El pronóstico indica un 100% de probabilidad de precipitaciones en forma de nieve y lluvia, en un contexto de alerta naranja y amarilla por nevadas fuertes, posibles lluvias y reducción de visibilidad por viento blanco.

Las rutas de acceso al cerro están transitables, aunque desde la administración insisten en circular con extrema precaución. Tanto el camino desde Virgen de las Nieves hasta Playa Sur como el acceso norte registran intensas nevadas durante la mañana.

Las autoridades recordaron a visitantes y residentes que el estado de medios, pistas y clima puede consultarse en tiempo real a través de la aplicación oficial de Catedral.