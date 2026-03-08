Por qué la Universidad de Río Negro registra un récord de inscriptos

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) registró un total de 7.328 preinscriptos para el inicio del nuevo ciclo lectivo. Esta cifra representa un récord histórico.

Estos datos reflejan un incremento del 15,47% respecto al mismo período de 2024 y una suba del 4,96% en comparación con 2025. «La universidad viene con un aumento en la cantidad de inscriptos desde hace 3 años. El fuerte fue el año pasado, pero ahora vuelve a subir. Creemos que, por un lado, hay vocación de la sociedad de seguir formándose porque entiende que las universidades son una fuente de movilidad social», consideró el rector de la UNRN, Anselmo Torres.

También planteó que, hasta hace algunos años, muchos jóvenes se inscribían en universidades en otras provincias. Pero hoy ya no pueden hacerlo. «Hoy la dificultad económica no se pueden ir aunque quieren estudiar. Por eso, buscan otras carreras para estudiar en las universidades más cercanas. Eso incidió en el aumento de la matrícula. La Universidad del Comahue también ofrece alternativas en la región», opinó.

El dato 60 carreras de pregrado, grado y posgrado ofrece hoy la UNRN. Abrió sus puertas en 2009, con 29 carreras.

La sede Alto Valle y Valle Medio registró 2.533 preinscriptos; la sede Atlántica, 2.481 y la sede Andina, 2.314. Torres celebró que la preinscripción está equiparado y «bien distribuida en las tres regiones».

«Algunas sedes tienen carreras que no se encuentran en todo el territorio patagónico, como Arquitectura, Kinesiología y Nutrición. Muchos que deseaban estudiar esas carreras, antes debían irse a Buenos Aires», comentó.

En la sede Andina, las carreras más demandadas son la Licenciatura en Gestión de Emergencias Extrahospitalarias, la Licenciatura en Administración, Medicina y la Licenciatura en Turismo. En tanto, en la Sede Atlántica lideran las preferencias la Licenciatura en Educación y Educación Inicial, seguidas por la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y Abogacía y, en la Sede Alto Valle y Valle Medio las opciones más elegidas incluyen la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Odontología, Arquitectura y la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses.

«Históricamente nos ha llamado la atención la cantidad de inscriptos en Criminalística en Cipolletti. Evidentemente deben influir las series televisivas y cuestión de la seguridad. Eso despierta vocaciones en los estudiantes», dijo Torres.

En 2025 hubo 1.200 egresados en la UNRN. El rector advirtió que los estudiantes demoran entre 7 y 8 años en finalizar la carrera y aseguró que es «la media nacional». «Sucede que los chicos pueden cambiar de carrera o bien la situación económica influye. En vez de cursar cuatro materias, hacen una o dos porque tienen que trabajar. Esto viene cambiando en el último tiempo. Además, las becas nacionales disminuyó en los últimos años con la caída del presupuesto», señaló.

Por otro lado, Torres hizo hincapié en la necesidad de que «el gobierno nacional garantice el funcionamiento de la Ley de Financiamiento Universitaria aprobada por el Congreso Nacional en 2025». Advirtió que «se requiere de un respaldo presupuestario que permita sostener el crecimiento de carreras que ya operan al límite de su capacidad física y docente”.