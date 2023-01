Por qué las mujeres pueden sumar aportes jubilatorios en Anses por cada hijo que tengan

El programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidados de Anses abrió más posibilidades a las mujeres que no podían jubilarse por no tener los aportes necesarios. Ahora las tareas domésticas para amas de casa son consideradas trabajo y por eso se puede acceder a este derecho.

El plan reconoce a las mujeres mayores de 60 que son madres con hijos nacidos vivos, por medio del cual, por cada hijo, se le reconoce un año de servicio para que puedan iniciar el trámite de su jubilación. En caso de que haya fallecido su hijo podrá llevar el acta de defunción. Además, no es excluyente con ninguna otra moratoria.

Los requisitos que deben cumplir las personas para que sus tareas de cuidado sean reconocidas son: ser mujer, tener hijas o hijos, debe tener 60 o más años y no contar con otra jubilación otorgada o en trámite.

Los plazos que reconoce Anses son:

– 1 año de aportes por hijo

– 2 años de aportes por hijo adoptivo

– Adicionales: 1 año por hijo discapacitado y 7 años más en caso de que hubiese percibido la Asignación Nacional por Hijo por al menos 12 meses.

Sin este reconocimiento sucedía que muchas mujeres quedaban fuera de la jubilación porque no contaban con la cantidad de aportes suficientes, debido a que invirtieron la mayoría de su tiempo a trabajos domésticos y el cuidado de sus hijos.

Al respecto, el jefe Udai en Anses de Roca, Luciano Delgado Sempé explicó que gracias a esta posibilidad hubo una mujer que tenía 27 años de aportes, es decir, no contaba con la cantidad necesaria para la moratoria, pero pudo llegar a los 30 años debido a que tenía tres hijos y así jubilarse.

El titular de Anses además informó que 9 de cada 10 mujeres que son amas de casa no llegan a completar los 30 años necesarios para poder jubilarse. Esto sucede porque son las mujeres las que se suelen encargar del trabajo de cuidado de sus hijos.

«Esto es algo que hay que deconstruir. Nosotros los hombres tenemos que hacernos cargo de los cuidados. Las madres siempre relegan parte de su vida para cuidarlos, entonces dejan de trabajar por lo tanto no tienen aportes», apuntó delgado.

Cualquier interesada puede asesorarse para iniciar el trámite en Anses y no es necesario contar con un abogado.

El trabajo doméstico y su aporte

Trabajo doméstico no remunerado, es el trabajo que se realiza en los hogares. Limpieza, cocina, acompañamiento escolar y el cuidado de personas (hijos, adultos mayores). Estas tareas suelen quedar invisibilizadas ya que en la mayoría de los casos se le adjudica a las mujeres.

Según una investigación realizada por «Ecofeminita» en noviembre del 2022, el 70% de las personas que realizaron tareas domésticas en sus hogares fueron mujeres, mientras que los varones sólo realizaron el 30%.

El tiempo que se dedica a tareas de cuidado (trabajo reproductivo), muchas veces no da espacio para que puedan realizar otros trabajos por fuera de la esfera del hogar (trabajo productivo). Según los datos obtenidos la tasa de empleo es mayor en varones (70,1), mientras que la tasa de empleo para las mujeres baja hasta 18 puntos (51.7).

Otro aspecto que no se tiene en cuenta es que este tipo de labor no es tomado en cuenta en el PBI (Producto Bruto Interno). Un análisis generado desde la Dirección Nacional de Género y Economía realizado en 2020, demostró que si bien la Industria (13,2%) y el comercio (13%) son los mayores ámbitos donde se generan ingresos para el PIB, si se tuviera en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, este sobrepasaría el porcentaje de ingresos para el país. con un porcentaje el 16%.