Por qué no hay que esperar al verano para usar protector solar en la Patagonia: mitos y verdades

Si bien la mayor radiación solar se registra entre diciembre y enero, en la Patagonia varía mucho y a partir de mediados de agosto, empiezan a registrarse niveles suficientes que ameritan usar protector solar hasta abril. Solo entre mayo y julio, con una vida normal -no de montaña- podría evitarse el protector.

«Las radiaciones se dan cuando uno está expuesto al sol. Pero no es la luz del sol lo que genera un efecto en la piel sino la energía que transmite el sol, la radiación ultravioleta que no la llegamos a ver», explicó Juan Serán, dermatólogo del hospital Ramón Carrillo, y agregó: «Por eso, muchas veces la gente dice: ‘Estuve debajo de un árbol y me quemé. Esa persona se quemó porque la radiación se generó igual, no de manera directa sino en forma lateral y oblicua«.

Destacó que hay dos tipos de radiación (ultravioleta A y B) que, «son filtradas por las capas de ozono, aunque no en su totalidad». A medida que pasan, generan efectos dañinos en la piel.

«Pueden generar lesiones agudas, como inflamaciones que vemos en forma casi inmediata ese día o al siguiente: la piel se pone roja o se producen microampollas o ampollas grandes. En esos casos, hablamos de quemadura solar«, detalló.

También hay efectos crónicos a largo plazo, por los tiempos extendidos de absorción de radiación ultravioleta. En ese caso, se producen manchas marrones -en los chicos, aparecen como pecas- o queratosis en las áreas expuestas.

«A la vez, se va estimulando el envejecimiento de la piel, llamado fotoenvejecimiento, que además de estas manchas y arrugas, contempla la falta de elasticidad de la piel y un incremento de la posibilidad de tumores de piel«, señaló Serán.

Efectos positivos del sol

Serán reconoció que existen efectos positivos de las radiaciones aunque con una leve exposición al sol ya sea en la absorción de vitamina D o en enfermedades dermatológicas, como la psoriasis o la dermatitis atópica.

«Hay muchas consultas porque la gente no sabe cuánto conviene exponerse, hasta dónde conviene tomar sol. Para incorporar vitamina D, por ejemplo, conviene tomar de 5 a 10 minutos diarios en la mañana o en las últimas horas de la tarde. También se puede evitar usar protector solar en aquellas áreas que no han recibido tanto sol, como la cara interna de los brazos, piernas o el abdomen. Sí es necesario aplicarlo en las áreas más dañadas, como la cara o el escote», señaló el médico.

El concepto «Si nos ponemos protector, podemos hacer lo que querramos porque estamos protegidos» quedó atrás. «Eso cambió: el consejo es no exponerse al sol en los horarios fuertes porque genera efectos de todos modos. En Bariloche, por ejemplo, se aconseja no estar expuesto entre las 11 y 17 horas en época de radiación solar extrema (diciembre a febrero)», aclaró.

¿Con qué frecuencia se recomienda usar protector solar? La sugerencia es repetir la aplicación cada dos horas. «Más aún si la persona está en la playa, con agua y calor o haciendo alguna actividad deportiva. El factor habla de la mejora de las defensas de la piel contra la radiación ultravioleta. Si tu piel se enrojece a los dos minutos a las 12, con un protector factor 50, hay 100 minutos más de protección contra el sol. Todo depende del tipo de piel: hay algunas más finitas, más sensibles o alérgicas», concluyó.

«El cuidado de la piel ante la exposición solar» es la charla abierta a la comunidad prevista para el 19 de noviembre las 14 en el aula magna del Hospital Ramón Carrillo. La inscripcipon es por mail a dermatologia.hospitalbariloche@gmail.com.