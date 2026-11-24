«Levanten la mano quien no está pensando», pidió Estanislao Bachrach apenas empezó, y en la sala no se vio un solo brazo arriba: todos pensaban en algo, ya fuera en lo que él decía, en la pizza que iban a comer más tarde, en el desayuno de la mañana o en el mail que se les había olvidado enviar. Era la primera pista de una charla que, durante casi dos horas, giró alrededor de la idea de que lo que nos decimos internamente moldea cómo nos sentimos, cómo decidimos y, con el tiempo, cómo funciona nuestro cerebro.

El encuentro privado en Casa de la Cultura fue organizado por Grupo La Plaza, una empresa dedicada a la comercialización de combustibles en agro y retail en el Alto Valle y el Valle Medio de Río Negro, y se repetirá en otra jornada idéntica.

Bachrach es Doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, con un máster en Dirección de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella. Foto: Alma Terzibachian.

La compañía está acostumbrada a «traducir la gestión en números», como se dijo en la apertura. Pero esta vez, además de los contactos con clientes, habló de los que cada colaborador tiene en su propia vida, con sus padres, hijos, sobrinos y amigos. «Estamos rodeados de contactos todo el día», se planteó, y la idea era que cada uno se llevara «una herramienta distinta» para estar mejor y, desde ahí, impactar mejor en los demás.

Flavia Salazar, gerente general, lo resumió así: «Si bien es en el ámbito laboral, queremos brindarles a nuestros colaboradores principalmente herramientas para su vida, para que puedan gestionar sus emociones, sus relaciones y que se lleven algo para ellos». La directiva explicó que el beneficio para el equipo es directamente proporcional a los resultados que la compañía logra año a año. Sobre la elección del disertante, dijo que Bachrach «tiene fundamentos científicos para hablar del manejo de emoción y del autoconocimiento». Junto a ella participaron Gastón Polo, gerente comercial de Agro, Sue Kamada, gerente comercial de Retail, y el gerente administrativo y financiero.

Sin recetas mágicas: la mirada científica de Estanislao Bachrach

Doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, con un máster en Dirección de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella, Bachrach investigó y dio clases en Harvard durante cinco años. Hoy enseña en Di Tella y encabeza una consultora de neurociencia, cambio y creatividad. Sus libros Ágilmente y En cambio fueron best sellers. Antes de subir al escenario, sintetizó su mirada en pocas frases. «Para cualquier cambio que uno quiera hacer en su vida, para estar mejor, primero hay que conocerse, porque uno no puede cambiar lo que no conoce», dijo. Y sobre qué pueden tomar las personas comunes de los deportistas de alto rendimiento con los que trabaja, resumió en diálogo con RÍO NEGRO: «Respirar, meditar, analizar tus pensamientos».

Ya frente al público, aclaró que no traía recetas. «No es lo que hay que hacer. No es la verdad, no es una fórmula mágica. Son herramientas derivadas de la biología del cerebro, la biología del comportamiento humano», advirtió. Y recordó que hace 19 años, cuando empezó a dar clases en el MBA de Di Tella, le habían prohibido decir las palabras «autoconocimiento», «meditación» o que «respirando distinto se vive distinto». «Imagínense, no fue hace tanto», dijo. Hoy, contó, la universidad se destaca justamente por incorporar esas herramientas.

Colaboradores de Grupo La Plaza disfrutaron de la exposición. Foto: Alma Terzibachian.

Por qué el cerebro repite lo conocido aunque nos haga mal

De ahí pasó al núcleo científico de la charla. Explicó que pensar distinto modifica la estructura y el funcionamiento de las neuronas, y que esa capacidad, la neuroplasticidad, se conserva «hasta el último día» de la vida. «Si yo cambio mi forma de pensar, cambio mi cerebro», resumió. El problema, advirtió, es que el cerebro tiende a repetir lo conocido porque así ahorra energía. «El gran boicoteador de tu cambio es tu propio cerebro», afirmó.

Según su explicación, no distingue entre lo que nos hizo bien y lo que nos hizo mal, solo reconoce lo familiar, y por eso tendemos a repetir historias, parejas y trabajos aunque nos lastimen. «Al cerebro no le importa que te sientas mal. Al cerebro le importa que estés vivo«, dijo. Por eso insistió en que el primer paso para cambiar es notar el patrón, y repitió varias veces la frase que después tomaría el cierre de la jornada: «Me di cuenta».

Ese darse cuenta, según su planteo, empieza por escucharse. «Uno se siente de una manera o de otra por cómo está pensando, no por lo que está pasando», sostuvo, y advirtió que el cerebro «no le hace caso a la realidad, le hace caso a lo que vos le decís». Pidió prestar atención a cuatro palabras que suelen aparecer en los pensamientos catastróficos: «nunca, siempre, nada y todo». Recordó que Viktor Frankl, en un campo de concentración, les decía a sus compañeros que eran libres «porque podemos pensar lo que queremos», y que esa capacidad de elegir cómo pensar es la que cada uno conserva.

Bachrach en diálogo con RÍO NEGRO. Foto: Alma Terzibachian.

Del celular en una reunión a los pensamientos que disparan la frustración

Para llevarlo a la vida laboral, propuso una escena cotidiana. Una persona presenta con entusiasmo un proyecto a su jefa y, en medio de la reunión, ella saca el celular. A partir de ahí aparecen pensamientos como «no le interesa» o «me van a echar», y el entusiasmo se convierte en frustración, aunque la presentación siga. «No estoy frustrado porque mi jefa sacó el celular, estoy frustrado por lo que yo estoy pensando sobre la situación«, explicó.

Lo que se puede cambiar, dijo, no es la conducta de la jefa sino lo que uno piensa, y eso se entrena. Distinguió tres tipos de pensamientos para reemplazar los negativos: los positivos, los «direccionales», centrados en qué hacer en ese momento, y los basados en evidencia: «Este es mi trabajo, sé hacerlo muy bien, este proyecto funciona». Recomendó además visualizar la situación de antemano, como hacen los deportistas con los que trabaja ante un penal o un saque decisivo. «Soy excelente técnicamente, tácticamente, físicamente, pero la mente me puede jugar una mala pasada, sobre todo el día de la competición», describió.

Ponerle nombre a lo que sentimos para ampliar la «ventana de tolerancia»

Si pensar cambia lo que sentimos, entender las emociones fue el siguiente paso. Bachrach sostuvo que «en biología no hay emociones negativas» y que tapar lo que se siente consume una energía que después falta para realizar otras cosas. Recordó que muchas personas aprendieron de chicas que ciertas emociones «estaban mal», y definió el hogar como «aquel lugar donde van a validar lo que sentís».

Sumó la idea de la neurocientífica Lisa Feldman Barrett de que una emoción es la combinación de grados de placer y de energía, y propuso ponerles nombre lo más preciso posible: quien dice estar enojado cuando en realidad está frustrado no logra que el enojo se vaya.

Así llegó a la «ventana de tolerancia», el rango en el que una persona puede pensar con claridad y flexibilidad. Para él, la inteligencia emocional sirve para agrandarla. «Esas conversaciones difíciles que me generaban mucha ansiedad durante un día, ahora me generan mucha ansiedad durante una hora», ejemplificó.

Respirar exhalando el doble: el ejercicio simple para bajar un cambio

Con el cuerpo como aliado, ofreció herramientas concretas. La más inmediata fue respirar de modo que la exhalación dure el doble que la inhalación: cuatro segundos para inhalar y ocho para exhalar, o tres y seis, o dos y cuatro para quienes recién empiezan. «No te soluciona los problemas, te da tranquilidad, te permite mayor flexibilidad», aclaró, y sugirió practicarla en el auto, caminando o antes de entrar a una reunión difícil.

Habló también de la meditación como una habilidad que se puede fortalecer y, según explicó, ayuda a sostener emociones placenteras, aumenta la resiliencia y mejora la capacidad de leer las señales del cuerpo, algo clave a la hora de decidir. Recordó que las emociones son mucho más antiguas que la razón en la evolución y que, por eso, la razón suele usarse para justificar lo que ya se sintió.

Liderazgo, estrés y el arte de no llevar la presión del trabajo a casa

Ante una sala con muchos jefes y jefas, el tramo final apuntó al liderazgo. Planteó que el estado emocional de quien conduce se contagia al equipo: «Si ustedes son jefes, jefas así, es bueno entender que están generando malestar en sus equipos, por más que sean recontra buenos jefes y personas». Los invitó a pedir feedback sin miedo («quiero ser un mejor jefe, un mejor papá, un mejor compañero») y a no dar consejos sin preguntar antes: «¿Querés que te diga lo que haría en tu lugar?».

Distinguió entre el estrés de rasgo, que acompaña de manera permanente, y el de estado, ligado a un período puntual como un cierre de mes, y contó el caso de un alumno que, al sentir que se tensaba en el trabajo, le avisaba a su esposa que se encontraban en un restaurante antes de volver a casa, para no llevar la presión al hogar.

Antes de despedirse, anunció que en diciembre saldrá una nueva edición de Ágilmente y En cambio, que se distribuirá en todo el país.