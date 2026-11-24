Nadia Calfín, una barilochense de 35 años, aguarda respuestas de su obra social, mientras permanece internada en el Hospital Ramón Carrillo desde hace 9 días, sin poder caminar ni moverse a causa del dolor.

En junio del año pasado, le diagnosticaron cáncer de cuello uterino y a partir de ahí, comenzó un largo tratamiento oncológico: quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Para avanzar en cada etapa, requirió un recurso de amparo por parte de la Defensoría Federal.

“UP no me autorizaba nada. A través de la Defensoría, le fueron embargando la cuenta para que me cubriera el tratamiento. Más allá de la cuestión de salud, tener que meterme en este reclamo judicial ha sido desgastante”, resumió esta policía de Seguridad Aeroportuaria que está a cargo de una hija de 13 años, a quien no puede ver desde que permanece internada en el hospital público de Bariloche ya que, al ser menor de edad, no puede ingresar a la sala.

“El tratamiento fue exitoso y después de un mes de reposo, empecé con dolores severos. La oncóloga me ordenó una resonancia y colpocospía que dieron como resultado una lesión en el cuello del útero”, explicó. La biopsia arrojó la existencia de una masa tumoral ganglionar en la zona pélvica. “El ginecólogo oncólogo me hizo una cirugía el 23 de septiembre porque estaba la sospecha de que la enfermedad hubiera regresado. Era imposible caminar por el dolor en la zona de la ingle”, contó Nadia.

Al término de la cirugía, el médico le comentó que no había podido extraer el ganglio porque estaba adherido a un músculo que conecta la columna con la pierna.

“Sacó una muestra del tumor y sacó el cuello del útero, pero no el ganglio. Me tienen que colocar un catéter doble J -un tubo delgado y flexible que se coloca dentro del uréter para que la orina pase del riñón a la vejiga sin obstrucciones- en una siguiente cirugía que, hasta acá, la obra social no me autoriza”, señaló.

Durante la espera, Nadia levantó fiebre y ante la consulta en la guardia, los médicos optaron por internarla en observación. Ya lleva 9 días en el hospital público de Bariloche.

“No hay manera de bajar el dolor, me pasaron morfina unas cuatro veces. El ganglio sigue obstruyendo el uréter. Me hacen una tomografía de urgencia y observan que el turmo creció en el doble de tamaño en dos semanas. Ingresé al quirófano, pero no pudieron drenar el líquido: no saben si es por el avance de la enfermedad y si ahora, podrá ser operable”, lamentó. Nadia requiere que la obra social le autorice la realización de un estudio PET (tomografía por emisión de positrones), una prueba médica de diagnóstico por imágenes que evalúa cómo funcionan los tejidos y órganos mediante un marcador radiactivo de baja dosis como así también una resonancia pélvica para definir cómo debería ser la cirugía.

“Hoy no puedo caminar, estoy postrada en una cama sin poder orinar por mi cuenta. Tampoco puedo pararme. UP autorizó el PET, pero no lo abonó. El amparo salió el viernes, pero aún no tengo respuesta”, contó. Esta tarde, tendrá una entrevista con una psicóloga porque la situación la afectó a nivel emocional. “No puedo moverme, no puedo ver a mi hija ni hacerme cargo de ella. No estoy trabajando con todos los descuentos que eso conlleva. Y sigo esperando que la obra social de las respuestas que necesito”, fustigó la mujer que reclamó por el deterioro de su salud.