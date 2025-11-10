Por un verano seguro: Río Negro suma dos balnearios al monitoreo de calidad de agua

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro ya puso en marcha la campaña de monitoreo de calidad de agua en balnearios marítimos, ríos y lagos de la provincia. Este muestreo se realiza anualmente y es el paso previo y necesario para la habilitación de la temporada de verano 2025 – 2026. Este año sumaron dos balnearios marítimos al control.

Cada año, el DPA realiza análisis bacteriológicos en aguas destinadas al baño y la recreación. Así acompaña a los municipios en la evaluación de la calidad del agua en los principales destinos turísticos y recreativos de Río Negro, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y ambiental de la población.

Este año decidieron sumar en la medición de la calidad del agua a dos balnearios de la costa marítima. Los lugares son: Playas Doradas y playas del Puerto de San Antonio Este.

“Nos pareció apropiado sumar estos lugares al monitoreo por la afluencia de gente que tienen, cada vez es mayor el número de turistas que van a estos destinos”, explicó Roxana Rodríguez, Directora de Protección y Conservación de Recursos Hídricos.

El DPA acompaña a los municipios en la evaluación de la calidad del agua. Foto: Gentileza

Incorporar estos dos nuevos balnearios marítimos al programa de monitoreo, explica la profesional, es considerarlos en el mismo nivel de importancia que al resto. Es también evaluar el estado del agua marina para asegurar un uso recreativo seguro y sustentable. Estos sitios se suman a los controles que ya se efectúan en más de 40 sitios. Las zonas de análisis son variadas: se toman muestras desde la Isla Jordán, Balneario de Allen, de Fernández Oro, de Cervantes, de General Conesa, de Choele Choel, Playa Bonita y Playa Serena. También en balneario El Cóndor, las playas de San Antonio Oeste: Los Tamariscos y Punta Verde y el balneario de Las Grutas, entre otros.

La logística de los muestreos requiere una coordinación técnica precisa por parte del equipo del DPA, que garantiza las condiciones adecuadas de toma, conservación y traslado de las muestras hacia el laboratorio.

El proceso se realiza bajo protocolos internacionales, asegurando la confiabilidad de los resultados que permiten planificar y proteger los recursos hídricos de la provincia.

Las tomas de muestras comenzaron el lunes 27 de octubre y finalizarán la última semana de noviembre. Cada municipio es el encargado de gestionar el balneario. Desde brindar seguridad en las costas hasta mantener limpio las instalaciones de baños y parrillas si hay. “Nosotros desde el DPA brindamos a los municipios información adicional a su gestión del balneario o zonas recreativas donde hay bañistas”, explicó por último Roxana Rodríguez.