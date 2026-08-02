Por viento blanco y nieve, evacuaron más de 200 turistas en Mendoza y sigue cerrado el Paso Cristo Redentor

Un fuerte viento blanco y precipitaciones intensas obligaron ayer a evacuar a más de 200 visitantes en el sector de Puente del Inca, en medio del temporal extremo de nieve que vive la provincia de Mendoza desde hace dos semanas.

A través de un operativo especial preventivo, las fuerzas de seguridad trasladaron rápidamente a los turistas hacia la localidad de Penitentes para ponerlos a salvo, una zona donde las inmediaciones del centro de esquí registraron un movimiento superior al habitual mientras miles de personas disfrutaban de una jornada en contacto con la nieve.

Rescataron 200 turistas en camionetas en Mendoza

A raíz de las severas condiciones climáticas en la cordillera, se decidió activar un protocolo de emergencia en horas de la tarde para evitar que sucedieran situaciones similares a las ocurridas días atrás en la montaña catamarqueña, donde se rescató a unos 200 turistas en camionetas que habían quedado atrapados en el camino al Balcón del Pissis.

Respecto de las alertas iniciales emitidas por los efectivos, Gendarmería Nacional informó en su primera comunicación oficial: “Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”.

Asimismo, las autoridades reportaron: “Coordina con el jefe del Escuadrón 27 Uspallata, comandante principal Zarza, a efectos de bajar la cantidad de 200 personas que se encuentran en Puente del Inca, debido al fuerte viento blanco y temporal con precipitaciones níveas, y por seguridad de los visitantes se opta por hacer barrido hasta Penitentes”.

El operativo estuvo liderado por los servicios de emergencia y agentes de la Gendarmería, quienes se encargaron de guiar a los visitantes tras percibir la fuerza del fenómeno que irrumpió al mediodía, cuando miles de personas ya habían sido autorizadas a subir desde la localidad de Uspallata.

Desde el inicio de este evento climático a mediados de julio, un total superior a las 300 personas tuvieron que ser evacuadas en las principales localidades de la alta montaña, sobre todo en Las Cuevas, Puente del Inca, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios.

Paso Internacional a Chile sigue cerrado

Por su parte, el Paso Internacional Cristo Redentor se mantiene clausurado e intransitable bajo constantes nevadas en el área fronteriza, donde máquinas de Vialidad Nacional trabajan diariamente para despejar la ruta e intentar dejar al menos una brecha sanitaria.

Frente a este escenario, cientos de camiones varados en otros puntos de la provincia están emprendiendo viajes hacia el sur del país para tomar otros pasos como Cardenal Samoré o Pino Hachado, en Neuquén, aunque se demoran hasta cuatro días para cruzar a Chile.

De acuerdo con las previsiones oficiales de ambas naciones, recién a mitad de la próxima semana podría acompañar el buen tiempo y restablecerse la operatividad del principal cruce terrestre de la Argentina.

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