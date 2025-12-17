El relato del hallazgo que llevó alivió a Chubut: dónde apareció la joven policía y qué dijo al ser rescatada

María José San Martín, de 25 años, fue encontrada con vida. Después de intensos operativos de búsqueda que mantuvo en vilo a toda la provincia de Chubut, la joven policía fue hallada cerca de la localidad de Sarmiento y si bien presentaba un estado avanzado de deshidratación, las autoridades resaltaron que no se la veía herida de gravedad.

Dónde apareció la joven policía de Chubut y qué dijo al ser rescatada

La joven policía de Chubut fue encontrada este miércoles por la mañana, luego de cinco días de estar desaparecida. Desde el sitio ADNSur informaron que fue clave para su hallazgo, el aviso de un «paisano».

De acuerdo a la información aportada, María José San Martín se encontraba caminando por las proximidades del Río Seco y el hombre que transitaba por el lugar, la vio. Al reconocerla dio aviso inmediato y los equipos de asistencia llegaron a los pocos minutos.

La fiscal del caso, Rita Barrionuevo, precisó que fue hallada a unos 500 metros del lugar donde había desaparecido, mientras se dirigía hacia la ruta.

En diálogo con TN, la fiscal contó que «lo primero que pidió fue agua». Tras esto, la joven fue revisada por un enfermero y la trasladaron a un hospital porque evidentemente «estaba deshidratada». «Estamos priorizando su atención, después vamos a hablar con ella», agregó.

Por el momento no se brindaron más detalles oficiales sobre su condición de salud, pero lo que llevó tranquilidad a todo Chubut es que afortunadamente está con vida.

Cómo fue la desaparición de la joven policía en Chubut

María José San Martín, había desaparecido el viernes pasado cuando fue vista por última vez el 12 de diciembre en la zona norte del lago Colhué Huapi en pleno temporal de viento.

Según reportó la División Búsqueda de Personas, San Martín y una colega quedaron varadas con un vehículo oficial en la arena de un camino poco transitado en la zona norte del lago Colhué Huapi. Tras decidir separarse para buscar señal de cobertura a pie, solo una de las dos ocupantes del vehículo logró regresar a la localidad de Sarmiento.

La ausencia de la policía derivó en la intervención policial y la constatación de que San Martín ya no se encontraba en el sitio donde había quedado el vehículo atascado. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, aunque el operativo formal de localización se puso en marcha recién el domingo.

El rastreo involucró a personal de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías. Las condiciones del terreno, caracterizadas por extensos arenales y vegetación dispersa, complican las tareas de búsqueda, y hasta el momento, no se han obtenido pistas determinantes