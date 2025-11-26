Precaución ante la temporada de incendios: Neuquén aplicará multas récord por quemas en lugares no habilitados

La provincia de Neuquén estableció multas que superan los 1700 millones de pesos para quienes realicen quemas en lugares no habilitados, en el marco de las medidas adoptadas para la prevención de incendios forestales. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén informó que se actualizaron los valores de las sanciones, que buscan un mayor efecto disuasorio.

Según detalló el organismo provincial, el monto de las penalidades se equiparará al valor del gasoil Ultra Diesel YPF en la ciudad de Neuquén Capital.

Las multas fluctuarán entre un mínimo de 1.000 y un máximo de 1.000.000 de litros de combustible, lo que implica que las sanciones partirán desde los 1.700.000 pesos.

Cómo se determinará el monto de las multas por quemas en lugares no habilitados

La graduación de estas sanciones se definirá considerando diversos parámetros, como los antecedentes del infractor, la extensión del área afectada por la quema, la actitud de colaboración frente a las medidas de prevención y cualquier otra circunstancia relevante que considere la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, como órgano de aplicación.

Estas modificaciones se enmarcan en el decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia y refuerzan las previsiones de la Ley Provincial 3305, que establece procedimientos de protección ambiental para prevenir incendios y riesgos para la salud y seguridad públicas. El Ejecutivo provincial busca así fortalecer el cumplimiento de las normas sobre el uso del fuego y garantizar respuestas rápidas ante el riesgo ígneo.

Además de las multas, la legislación prevé otras sanciones como apercibimientos y la suspensión o revocación de otras autorizaciones de quema previamente otorgadas.