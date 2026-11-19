El Casino del Río Cipolletti festeja su aniversario con una jornada pensada para toda la comunidad. El jueves 26 de noviembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 del día siguiente, la sala ambientada especialmente para la ocasión recibirá a cada visitante con una copa de bienvenida, y durante toda la jornada la casa invitará bocados y bebidas a todo el público.

A partir de las 15 h llegan los torneos de slots y a partir de las 21h la Escuela de Blackjack, con su torneo, mientras artistas circenses reciben al público en los accesos. A las 18 h comienza en el Salón Pinkerton el Gran Torneo de Póker Aniversario, y a las 20 h se presenta la renovada Terraza del Río, con coctelería de autor.

Cena de gala, boxeo benéfico y shows en vivo

A las 21 h llega la Cena de Gala con un menú de aniversario de ojo de bife con bebida a $25.000 por persona. Los lugares son limitados y se aseguran con la compra de una pulsera, disponible hasta el miércoles 25 de noviembre inclusive y luego por orden de llegada.

La celebración tendrá además un fin solidario: de 21 a 23 h, el Salón Los Álamos del hotel será escenario de una exhibición de Boxeo Benéfica, cuya recaudación será destinada al Club Vicente López. Las entradas tienen un valor de $10.000.

El momento central llegará en el escenario principal: Colo López abrirá la noche a las 22:30 y Machito Ponce, ícono de la música de los 90, se presentará a las 23:30. A la medianoche, las autoridades del casino encabezarán el brindis oficial y se compartirá la torta de aniversario con todo el público. La fiesta continuará con DJ hasta las 4, y cada visitante se llevará un recuerdo de aniversario al retirarse.

Cómo participar del aniversario del Casino del Río Cipolletti

El ingreso a la sala no requiere reserva y es exclusivo para mayores de 18 años. Casino del Río Cipolletti, Ruta 22 km 1216, Cipolletti. Para más información, comunicarse al 0810-222-7466, por WhatsApp de Anfitriones al 299 405-9972, o visitar Instagram @delriocipolletti.

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