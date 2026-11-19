Machito Ponce encabeza el aniversario del Casino del Río Cipolletti
El jueves 26 de noviembre, el casino vive una jornada de celebración de 10 a 6 h, con shows en vivo, desfile de modas, torneos y una Gala de exhibición de Boxeo Benéfica a beneficio del Club Vicente López.
El Casino del Río Cipolletti festeja su aniversario con una jornada pensada para toda la comunidad. El jueves 26 de noviembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 del día siguiente, la sala ambientada especialmente para la ocasión recibirá a cada visitante con una copa de bienvenida, y durante toda la jornada la casa invitará bocados y bebidas a todo el público.
A partir de las 15 h llegan los torneos de slots y a partir de las 21h la Escuela de Blackjack, con su torneo, mientras artistas circenses reciben al público en los accesos. A las 18 h comienza en el Salón Pinkerton el Gran Torneo de Póker Aniversario, y a las 20 h se presenta la renovada Terraza del Río, con coctelería de autor.
Cena de gala, boxeo benéfico y shows en vivo
A las 21 h llega la Cena de Gala con un menú de aniversario de ojo de bife con bebida a $25.000 por persona. Los lugares son limitados y se aseguran con la compra de una pulsera, disponible hasta el miércoles 25 de noviembre inclusive y luego por orden de llegada.
La celebración tendrá además un fin solidario: de 21 a 23 h, el Salón Los Álamos del hotel será escenario de una exhibición de Boxeo Benéfica, cuya recaudación será destinada al Club Vicente López. Las entradas tienen un valor de $10.000.
El momento central llegará en el escenario principal: Colo López abrirá la noche a las 22:30 y Machito Ponce, ícono de la música de los 90, se presentará a las 23:30. A la medianoche, las autoridades del casino encabezarán el brindis oficial y se compartirá la torta de aniversario con todo el público. La fiesta continuará con DJ hasta las 4, y cada visitante se llevará un recuerdo de aniversario al retirarse.
Cómo participar del aniversario del Casino del Río Cipolletti
El ingreso a la sala no requiere reserva y es exclusivo para mayores de 18 años. Casino del Río Cipolletti, Ruta 22 km 1216, Cipolletti. Para más información, comunicarse al 0810-222-7466, por WhatsApp de Anfitriones al 299 405-9972, o visitar Instagram @delriocipolletti.
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