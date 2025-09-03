Preocupación en Argentina por una bacteria que vive en el estómago y puede pasar desapercibida durante años

En Argentina, especialistas encendieron las alarmas sobre el Helicobacter pylori, una bacteria calificada como «silenciosa» que habita en el estómago y es la infección bacteriana más frecuente en humanos. Aunque muchas personas la portan sin saberlo, su presencia puede desencadenar gastritis crónica, úlceras gastroduodenales e incluso cáncer gástrico.

La Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), la Federación Argentina de Endoscopía (FAGE), la Federación Argentina de Endoscopía Digestiva (FAAED) y el Club Argentino del Estómago y Duodeno (CADED) lanzaron una campaña nacional para concientizar sobre la necesidad de diagnosticar y tratar esta infección, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como carcinógeno tipo 1, es decir, una causa comprobada de cáncer gástrico, informó el medio Infobae.

Los expertos calculan que entre el 40 y el 50% de los argentinos conviven con Helicobacter pylori. «Muchas veces no da síntomas, pero es la principal causa de gastritis crónica y de cáncer gástrico, una enfermedad que en el mundo tiene alta mortalidad», explicaron desde las entidades.

El hallazgo de esta bacteria revolucionó la medicina digestiva y valió el Premio Nobel de Medicina a los doctores Barry Marshall y Robin Warren.

Respecto a la transmisión, si bien no existe una certeza absoluta, se asocia a malas condiciones higiénico-sanitarias y a la transmisión intrafamiliar.

Diagnóstico accesible y tratamiento eficaz

Actualmente, la detección es sencilla y no invasiva: puede realizarse a través del test del aliento, análisis de antígenos en materia fecal o mediante biopsias gástricas en una endoscopía.

El tratamiento, según remarcan los especialistas, es altamente efectivo. El Registro Argentino de Helicobacter pylori, liderado por el Dr. Oscar Laudanno e integrado por más de 30 investigadores de al menos ocho provincias, demostró que los esquemas actuales logran erradicaciones superiores al 90%. Estos consisten en combinaciones de dos o tres antibióticos durante 10 a 14 días, con o sin bismuto.

«Lo importante es remarcar que no se trata de una bacteria que forme parte de la microbiota normal del estómago: altera su equilibrio, provoca inflamación y procesos precancerosos. Una vez erradicada, el estómago recupera su salud y la microbiota intestinal se restablece», señalaron las asociaciones.

Experiencias internacionales y el desafío argentino

Mientras países como Japón y Corea del Sur aplican políticas públicas de búsqueda activa y tratamiento masivo para prevenir el cáncer gástrico, en Argentina no existe todavía un plan oficial para su detección y erradicación.

«Si bien nuestro país se ubica en un riesgo intermedio, hay comunidades con mayor predisposición, como descendientes de asiáticos, pueblos andinos y europeos del este, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, el cáncer gástrico afecta principalmente a personas mayores, por lo que el envejecimiento poblacional puede aumentar los casos en los próximos años», advirtieron.

Las entidades médicas remarcan que todos los pacientes con diagnóstico de Helicobacter pylori deben recibir tratamiento, incluso si no presentan síntomas. «No es solo un tema de molestias digestivas, sino una estrategia de prevención contra el cáncer gástrico», concluyeron.