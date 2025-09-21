Shein y Temu aterrizan en Buenos Aires: el histórico vuelo que cambiará cómo compramos online

Argentina se prepara para recibir un vuelo récord que revolucionará el comercio online: a partir de diciembre, China Eastern Airlines inaugurará una ruta directa entre Shanghái y Buenos Aires para transportar paquetes de Shein y Temu, convirtiéndose en el vuelo comercial más largo del mundo. Con casi 20.000 kilómetros de trayecto y 26 horas de duración, la conexión busca agilizar la entrega de las compras online que millones de argentinos realizan en estas plataformas chinas.

Aunque será un vuelo de pasajeros, la verdadera motivación económica está en la carga: el auge de las compras online de argentinos en plataformas chinas como Shein y Temu generó un flujo masivo de paquetes que saturó los canales tradicionales de transporte. Esta conexión directa permitirá agilizar las entregas, reducir costos logísticos y consolidar un corredor estratégico hacia Sudamérica, informó el medio Ámbito.

El desembarco de Shein en Argentina fue rápido y contundente. Su catálogo amplio y precios competitivos conquistó a jóvenes y sectores medios, mientras que Temu se sumó con campañas y descuentos que llegaron hasta el 90%.

El crecimiento de estas plataformas se refleja en cifras: en los primeros seis meses de este año, las compras de vestimenta a través de portales chinos sumaron u$s408 millones, un incremento de casi 260% frente al mismo período de 2024. Millones de paquetes ingresan mensualmente al país mediante el régimen de pequeños envíos internacionales, recientemente flexibilizado por el gobierno.

Si bien los consumidores celebran el acceso a productos económicos, la industria local advierte sobre la competencia desleal que genera la proliferación de importaciones de bajo valor. La logística aduanera se ha adaptado a esta nueva realidad, equilibrando la facilidad de compra con el cobro de tributos correspondientes.

El «vuelo Shein»: más que un récord aeronáutico

La nueva ruta operará inicialmente con dos frecuencias semanales, utilizando aviones de fuselaje ancho aptos para ultra-larga distancia, como el Boeing 777-300ER o el Airbus A350. Los boletos en clase económica rondarán los u$s1.900, mientras que los de clase ejecutiva superarán los varios miles de dólares.

La bodega de cada avión será capaz de transportar decenas de toneladas de mercadería, lo que permitirá reducir la dependencia de hubs logísticos intermedios y fortalecer la presencia china en el Cono Sur. Para China Eastern, el desafío será sostener los costos operativos de un trayecto de casi 20.000 km, pero el potencial de carga asegura la viabilidad de la ruta.

Más allá del récord, el vuelo simboliza la transformación del consumo argentino y la expansión del e-commerce chino. Argentina, atravesada por la crisis económica y la necesidad de abaratar consumos, se convirtió en un mercado clave para este tipo de plataformas.

El vuelo Shanghái–Buenos Aires también dinamizará servicios logísticos y de almacenamiento en Argentina. Aeropuertos Argentina ya amplió y renovó el área de Cargas de Ezeiza, por donde ingresa el 98% de la mercadería vinculada a este tipo de consumo.